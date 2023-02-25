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日本女作家小川糸　溫暖而療癒的日常時光

▲日本知名作家小川糸擁有《蝸牛食堂》、《山茶花文具店》、《獅子的點心》等多部暢銷小說。（圖／翻攝自mi-mollet）
▲日本知名作家小川糸擁有《蝸牛食堂》、《山茶花文具店》、《獅子的點心》等多部暢銷小說。（圖／翻攝自mi-mollet）

國際中心謝佩蓁／綜合報導

日本知名作家小川糸（Ito Ogawa）自2008年出道以來，迅速在文壇站穩一席之地，所有跟「成功」有關的成就，她在短時間內皆全數獲得，每一本作品都是銷量、口碑俱佳，出道作《蝸牛食堂》熱賣近百萬本，《獅子的點心》獲得2020年本屋大賞第二名，《山茶花文具店》則是她最廣為人知的作品。究竟小川糸有何魅力，能在人才濟濟的日本人氣不墜？

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出生於1973年的小川糸，身份相當多元，她是作家、翻譯家、作詞家，踏入文壇的作品《蝸牛食堂》一炮而紅成為超級暢銷書，且深受20、30代女性歡迎。2011年榮獲義大利書報亭文學獎（Premio Bancarella）料理部門獎，2013年獲得法國尤金妮．布哈吉耶小說獎。《蝸牛食堂》在2010年改編成同名電影，由日本知名女性柴崎幸、余貴美子領銜主演。《山茶花文具店》及《獅子的點心》則改編為日劇，並獲得不錯的成績。溫暖而療癒的小川糸式小說是她的作品迷人之處，書里傳遞出來的幸福生活原則，並非突然出現，而是讓你瞬間醒悟長大，讓你感覺離平淡幸福的生活又近了一步，平淡而溫馨，看著看著，內心漸漸不急不躁，取而代之的，是滿滿的感動。

溫暖、療癒，就是小川糸的魅力！

▲小川糸出道作品《蝸牛食堂》翻拍成同名電影，由日本知名女性柴崎幸、余貴美子領銜主演。（圖／翻攝自維基百科）
▲小川糸出道作品《蝸牛食堂》翻拍成同名電影，由日本知名女性柴崎幸、余貴美子領銜主演。（圖／翻攝自維基百科）


1.《蝸牛食堂》
既然瞭解小川那麼最清楚的應該莫過於她的這本書，也可以說是她的代表作。小川是寫美食小說出道的作家，她的筆下所有食物所有味蕾和所有的奇妙感覺融會貫通在一起，讓人感到一股難以言說的美妙充斥腦海。這本書同樣也是一部充斥著童話色彩的文章，她把文字帶給人們的視覺感發揮到極致，和《山茶花》不同的是，假如以清茶比喻山茶花，那麼蝸牛食堂就是類似於酥軟清爽的甜點，沒有那麼必要的甜蜜，但是讓人心曠神怡就是了。

2.《山茶花文具店》
這本書的文字風格優悅緩慢，閱讀時能夠讓人真切體會到什麼是人世間的悲歡離合，什麼是人與人之間的清淨平和與淡然。一件件瑣事或是生活中似乎隨處可見的事，在小川糸筆下開出了獨特的花朵。不少讀者認為，看完這本書，讓對於生活有了平淡的嚮往和追求，也讓人很喜歡小川糸，不僅是書，而是她個人。

▲《山茶花文具店》緩慢的節奏，呈現出小川糸作品中特有的平靜和淡然。（圖／翻攝自Amazon）
▲《山茶花文具店》緩慢的節奏，呈現出小川糸作品中特有的平靜和淡然。（圖／翻攝自Amazon）
3.《獅子的點心》
獅子之家是一所臨終療養院，每周的茶敘，會選取臨終前的病人最想吃的點心，而這些點心，都帶著人生滿滿的回憶，帶著所有未盡的情意、帶著人生中最幸福的一段時光滿滿的愛，它讓每一個臨終前的病人都不會帶著遺憾而離去，還有什麼能比這更安慰心靈的美食嗎？小川糸也在後記裡透露出，她因為照顧癌末的母親，看著母親害怕死亡的樣子，決定動筆寫下這本小說。

小川糸早早就離家，在母親最後罹癌時才重逢，母親死後慢慢釋懷童年與母親的關係。童年經歷了如此陰影，最終卻能寫下一篇又一篇暖心的故事，小川糸確實是讓人非常療癒的作者。或許她能夠感動人心，來自於生命的經驗，走過與母親最後的和解，讓她重新體悟了人生，也將這樣的經驗轉化成作品，感動了讀者，也成就了小川糸自己。

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