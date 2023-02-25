日本女作家小川糸　溫暖而療癒的日常時光

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溫暖、療癒，就是小川糸的魅力！
1.《蝸牛食堂》
既然瞭解小川那麼最清楚的應該莫過於她的這本書，也可以說是她的代表作。小川是寫美食小說出道的作家，她的筆下所有食物所有味蕾和所有的奇妙感覺融會貫通在一起，讓人感到一股難以言說的美妙充斥腦海。這本書同樣也是一部充斥著童話色彩的文章，她把文字帶給人們的視覺感發揮到極致，和《山茶花》不同的是，假如以清茶比喻山茶花，那麼蝸牛食堂就是類似於酥軟清爽的甜點，沒有那麼必要的甜蜜，但是讓人心曠神怡就是了。
2.《山茶花文具店》
這本書的文字風格優悅緩慢，閱讀時能夠讓人真切體會到什麼是人世間的悲歡離合，什麼是人與人之間的清淨平和與淡然。一件件瑣事或是生活中似乎隨處可見的事，在小川糸筆下開出了獨特的花朵。不少讀者認為，看完這本書，讓對於生活有了平淡的嚮往和追求，也讓人很喜歡小川糸，不僅是書，而是她個人。
3.《獅子的點心》
獅子之家是一所臨終療養院，每周的茶敘，會選取臨終前的病人最想吃的點心，而這些點心，都帶著人生滿滿的回憶，帶著所有未盡的情意、帶著人生中最幸福的一段時光滿滿的愛，它讓每一個臨終前的病人都不會帶著遺憾而離去，還有什麼能比這更安慰心靈的美食嗎？小川糸也在後記裡透露出，她因為照顧癌末的母親，看著母親害怕死亡的樣子，決定動筆寫下這本小說。
小川糸早早就離家，在母親最後罹癌時才重逢，母親死後慢慢釋懷童年與母親的關係。童年經歷了如此陰影，最終卻能寫下一篇又一篇暖心的故事，小川糸確實是讓人非常療癒的作者。或許她能夠感動人心，來自於生命的經驗，走過與母親最後的和解，讓她重新體悟了人生，也將這樣的經驗轉化成作品，感動了讀者，也成就了小川糸自己。