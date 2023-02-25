日本小說家東野圭吾　從潦倒作家到暢銷榜常勝軍

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東野圭吾的小說風格大多是推理或懸疑，作品以細膩的心理刻畫、意想不到的情節轉折和結局反轉而著稱，也因此他被譽為「日本推理小說界的天王」，並拿下各大文學獎。不過，別以為東野圭吾的作品從一開始就是這麼暢銷，他的人生並非一凡風順。在他30多年寫作生涯中，大約一半的時間都在銷量不佳的鬱悶日子度過。當時的他，雖然不斷推出新作，但銷量慘澹，入圍的獎項也總是落選。他也曾自問，為何不受到命運之神的眷顧？雖然氣餒，東野圭吾沒有放棄，一直堅持到1999年推出《白夜行》，他的人生終於迎來了顛峰。這本小說的日本銷售量超過200萬本，並且在多個國家都有發行翻譯本，被翻拍成電視劇和電影，自此，東野圭吾名列日本天王級別的作家之位，不曾改變。
東野圭吾的小說寫作具有以下幾個特色：
1.精密的情節設計：東野圭吾的小說情節設計十分精密，尤其是在犯罪小說方面，他經常利用翻轉、反轉、伏筆等手法讓讀者猝不及防，讓人緊張刺激。
2.細膩的心理刻畫：東野圭吾的小說中，人物形象都十分細膩，包括心理、言行舉止等方面，他經常描寫人物的情感世界，以及不同人物之間的互動關係。
3.關注社會問題：東野圭吾的小說不僅是犯罪小說，他還關注社會問題，例如家庭、教育、權力、貧富差距等，透過小說反映社會現象。
4.簡潔流暢的寫作風格：東野圭吾的寫作風格簡潔流暢，用詞精確，篇幅控制得宜，讓讀者一下子就被故事吸引住。
這些特色使得東野圭吾的作品深受讀者喜愛。他的小說情節緊湊，寫作風格流暢易懂，並且具有深刻的內涵和對人性的探究，讓讀者在享受故事帶來的刺激和懸疑之餘，也可以從中汲取人生的智慧。
不過，如果提到東野圭吾，台灣讀者最熟悉的，一定是他在2012年發行的暢銷小說《解憂雜貨店》，這間雜貨店不只賣日常生活用品，還提供消煩解憂的諮詢，無論是困惑不安還是糾結不已，都歡迎來信討論心中的問題。這本書有別於東野圭吾過去的風格，有以下幾點特色：
1.探討情感議題：小說以年輕人的心理疏離感為切入點，探討現代人的情感困境，主要講述的是人們在生活中面對的種種問題和煩惱，並透過主人公與雜貨店老闆的對話和互動，呈現出人生的真諦。
2.懸疑推理：小說中加入了許多懸疑推理的元素，故事情節精彩有趣，懸念迭起，讓讀者一邊思考，一邊體驗故事帶來的快感。
3.老少咸宜：小說中的故事訴說著對於人生真諦的思考和體悟，以及對於人與人之間的關係的描繪，這樣的主題不分年齡層次都能感受到共鳴，因此這部小說受到了廣泛的歡迎和喜愛。
《解憂雜貨店》電影版在2017年上映，上映後好評不斷，電影票房相當亮眼，全球票房約3500萬美金，票房好、口碑佳，讓東野圭吾紅遍全球。這位日本推理巨匠不再是當年那個潦倒作家，如果說有什麼是他成功最重要的元素，或許就是那份堅持到底、永不放棄的毅力吧！