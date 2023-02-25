名媛蔡天鳳遭分屍！生前閨蜜是「天王嫂」　IG最後貼文曝

吳慷仁飛日本玩10天「交通差異超有感」！盼台灣有所改變

▲吳慷仁近日到日本旅遊，回台灣後分享「最有感的一件事」，便是台灣與日本的交通差異。（圖／翻攝自吳慷仁FB）
▲吳慷仁近日到日本旅遊，回台灣後分享「最有感的一件事」，便是台灣與日本的交通差異。（圖／翻攝自吳慷仁FB）

娛樂中心／綜合報導

藝人吳慷仁2020年大方認愛邵雨薇，兩人日前一起到日本名古屋旅遊放鬆，他今（25）日也在臉書分享此次旅遊最有感的一件事「台灣與日本的交通差異」，希望有朝一日台灣也能有所改變，貼文一出，立刻引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲邵雨薇（左）男友吳慷仁（右）也在現場，小倆口夾著田中千繪（中）拍照，互動十分有趣。（圖／翻攝田中千繪IG）
▲邵雨薇（左）和吳慷仁（右）一起到日本旅遊，小倆口中間則是田中千繪（中）。（圖／翻攝田中千繪IG）
吳慷仁今日在臉書發文，分享從日本回台灣最有感的一件事，「應該就是網路上也常常有人提到的行人與交通用路習慣吧。」他透露在日本旅遊的這10天，自駕與走路都有，發現好像只有他和女友過馬路時不像日本朋友會走的那麼自然與順暢，「多半看見來車時會停下來讓車先行，禮讓行車！？」他接著說，就他所看見的日本人駕車習慣，是駕駛會等待用路人先過斑馬線以後才會行駛，就算大排長龍也一樣。

▲泰國旅行無須隔離，吳慷仁揪女友邵雨薇一起出國。（圖／翻攝吳慷仁FB）
▲吳慷仁和女友邵雨薇感情穩定。（圖／翻攝吳慷仁FB）
他坦言雖然台灣人也會禮讓行人，「但有時還是有許多人會搶快與慢慢逼近，讓行人走的趕與被壓迫。」因此看到日本人的開車習慣，讓他不時會有些納悶，「哇，這樣後面的車子會等超級久的吧？要是我一定也會瘋掉。」可是轉念一想，「但我們駕車又在趕什麼呢？真的有差行人安全路過的這幾秒嗎？不免俗有時候我也會心急」。

最後，他也透露自己沒有什麼好建議的，「但又會想…我們差異的不同，真的是規則問題而已嗎？還是觀念的調整才是重點？我沒什麼好建議的，也說不上什麼大道理，只是有一種感覺，只覺得在日本開車與走路都讓人舒服，有朝一日期待台灣也能有所改變。」貼文一出，網友也紛紛留言：「愈來愈多人重視，達到全民社會共識才能有機會改變」、「我覺得雖說規則不一樣，但台灣人比較急性子」、「真的，走路超有感」、「深有同感」。（編輯：郭佩蓉）


名媛蔡天鳳慘死！台灣貴婦網紅出手了　砸390萬緝拿前夫

黃小柔曾被嗆「藝人搶工作」　靠5萬創業金爽獲利千萬

歐陽娜娜「健身穿這樣」真實身材全看光！狂吸11萬人朝聖

香港名媛「生前暖舉」惹哭網！動物慈善機構PO黑白照哀悼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀