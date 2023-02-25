吳慷仁飛日本玩10天「交通差異超有感」！盼台灣有所改變
藝人吳慷仁2020年大方認愛邵雨薇，兩人日前一起到日本名古屋旅遊放鬆，他今（25）日也在臉書分享此次旅遊最有感的一件事「台灣與日本的交通差異」，希望有朝一日台灣也能有所改變，貼文一出，立刻引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
吳慷仁今日在臉書發文，分享從日本回台灣最有感的一件事，「應該就是網路上也常常有人提到的行人與交通用路習慣吧。」他透露在日本旅遊的這10天，自駕與走路都有，發現好像只有他和女友過馬路時不像日本朋友會走的那麼自然與順暢，「多半看見來車時會停下來讓車先行，禮讓行車！？」他接著說，就他所看見的日本人駕車習慣，是駕駛會等待用路人先過斑馬線以後才會行駛，就算大排長龍也一樣。
他坦言雖然台灣人也會禮讓行人，「但有時還是有許多人會搶快與慢慢逼近，讓行人走的趕與被壓迫。」因此看到日本人的開車習慣，讓他不時會有些納悶，「哇，這樣後面的車子會等超級久的吧？要是我一定也會瘋掉。」可是轉念一想，「但我們駕車又在趕什麼呢？真的有差行人安全路過的這幾秒嗎？不免俗有時候我也會心急」。
最後，他也透露自己沒有什麼好建議的，「但又會想…我們差異的不同，真的是規則問題而已嗎？還是觀念的調整才是重點？我沒什麼好建議的，也說不上什麼大道理，只是有一種感覺，只覺得在日本開車與走路都讓人舒服，有朝一日期待台灣也能有所改變。」貼文一出，網友也紛紛留言：「愈來愈多人重視，達到全民社會共識才能有機會改變」、「我覺得雖說規則不一樣，但台灣人比較急性子」、「真的，走路超有感」、「深有同感」。（編輯：郭佩蓉）