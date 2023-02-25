張信哲當場換衣服！寵粉「先脫再說」 粉絲衝台前獻畫像
張信哲於今（25）日在台北小巨蛋舉辦「未來式2.0」世界巡迴演唱會，張信哲睽違多年在台北開唱，不忘每次在第一Part演唱結束時，端出換衣服的哏，引起全場尖叫。
記者吳雨婕/台北報導
張信哲身著咖啡色亮片西裝，由中間升降舞台出場，一開場就帶來經典歌曲〈愛如潮水〉、〈我們愛這個錯〉、〈寬容〉、〈上海姑娘〉，唱完歌曲〈上海姑娘〉後，張信哲向粉絲打招呼，「大家好嗎？暖身暖好了嗎？我知道今天很冷，大家冒著風雨過來，剛一開始都覺得現場這麼安靜很擔心，但看到你們現在這麼熱情，OK啦！」接著感激粉絲能來小巨蛋相聚，他感嘆：「生活終於恢復正常，該唱唱、該跳跳。」不忘玩起「脫衣服」的哏，引起全場尖叫聲，他表示這一段永遠都有尖叫聲的效果，但他不管了，「先脫再說」。
〈就懂了〉一曲唱畢，張信哲與歌迷聊天、互動時，搖滾區的粉絲立即送上花束、卡片，以及自己畫的張信哲畫像，讓他開心不已，趕緊收下。而在表演曲目〈時間都去哪兒了〉時，特別邀請曾與冰島歌后碧玉（Björk）多次合作的德國前衛數位視覺藝術家Tobias Gremmler參與製作，以3D頭膜即時動畫融入舞台視覺影像，將張信哲的臉譜幻化成各種角色，隨著歌曲變化，投影在大螢幕上，將音樂、藝術與科技跨界融合，極度震撼。