名媛蔡天鳳遭殺！前夫哥哥震撼起底　5週前靠她見甄子丹

香港28歲時裝界名媛蔡天鳳（Abby Choi），疑因鉅額財產被前夫一家覬覦，慘遭殺害並肢解碎屍，屍塊甚至還被烹煮，案件轟動兩岸三地。然而在蔡天鳳死訊傳開之後，過去與前夫家的種種互動陸續被起底，其中由於最後畫面停留在被前夫哥哥載走，結果該位「前夫哥哥」背後遭起底後，令不少人感到毛骨悚然。 我是廣告 請繼續往下閱讀 據《香港01》報導，蔡天鳳21日下午2時就跟平常一樣，前往大埔科學園，接送與前夫所生的女兒放學，當時她的私人司機就是前夫的哥哥，沒想到上車之後從此失聯，從監視器畫面來看，可以清楚看到蔡天鳳的穿著就是簡單輕便的服裝，沒有什麼異樣。▲名媛蔡天鳳遭殘忍殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）然而看蔡天鳳前夫哥哥的社群平台上，發現過去曬出與蔡天鳳許多的合照，且即便女方已經和自己的弟弟離婚，他也親暱的稱呼蔡天鳳為「妹妹」！2020年也幫蔡天鳳慶祝生日，還稱呼蔡天鳳是家人、「bro and sis love」等字眼出現在貼文中。除此之外，一個多月前，還靠著蔡天鳳的人脈，參加慈善首映會見到甄子丹，該位前夫的哥哥也在限時動態紀錄這一切，但誰也沒想到，這位自稱是蔡天鳳哥哥的人，竟然也是狠心殺害蔡天鳳的「嫌疑人」之一。而蔡天鳳閨蜜「豹太」也出面表示，近期蔡天鳳想出售前夫一家所居住的豪宅，似乎就是引發殺機的導火線，替她招來殺身之禍，但是賣房一事純粹只是投資考量，她也會再替前夫一家另尋住處，「她那麼疼愛小孩，怎麼會讓他們沒有地方住？」警方認定蔡天鳳的前夫一家人涉有重嫌，前天就先逮捕前夫父母以及前夫胞兄，而在逃的前夫本人也於昨日遭逮歸案，詳細案情持續調查中。（編輯：張嘉哲）▲前夫的哥哥昔日稱蔡天鳳為「妹妹」，如今卻成為痛下殺手的「嫌疑人」。（圖/當事人IG）名媛蔡天鳳遭分屍！生前閨蜜是「天王嫂」 IG最後貼文曝名媛蔡天鳳遭分屍！「被車載走」最後身影曝光 司機是他名媛蔡天鳳遭殺！7年前再婚奢華裝扮曝 婚禮司儀發聲了名媛蔡天鳳慘死！台灣貴婦網紅出手了 砸390萬緝拿前夫