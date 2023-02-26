發文全是蔡天鳳！網友湧入致哀 母親暖心舉動惹哭網友
香港時尚名媛蔡天鳳的命案，引發輿論譁然，涉案的前夫已經落網，身邊還有鉅額現金，疑是為錢痛下毒手，由於她生前對前夫相當照顧，離婚後仍扶持其一家人，卻遭反咬一口而香消玉殞，眾多網友為其感到不值，紛紛到蔡天鳳母親的社群平台致哀，蔡母也一一回應按讚，讓人感到不捨。
記者江芷稜/綜合報導
蔡天鳳遇害後，網友發現其母親在抖音設立「五姐在香港」，分享自己的豪奢日常生活之外，更記錄愛女生日、出國參加巴黎時尚周的影音紀錄，去年蔡天鳳生日時舉辦盛大慶生派對，郭富城老婆方媛也現身祝福，貼心幫好友側拍，顯見雙方交情不錯，蔡母發文特別感謝天王和閨密窩心的陪伴，一家人相當幸福，如今女兒遭遇不測，令人感慨萬千。
五姐上個月分享蔡天鳳參與巴黎時尚周的美照，讚美女兒善良優秀，蔡天鳳穿著精品華服、氣質優雅地穿梭在各大品牌活動，讓她相當驕傲，如今噩耗傳出，網友紛紛湧入到五姐的抖音留言致哀，「這麼漂亮的美女，竟然被殘忍的對待，太痛心了，最難過的一定是父母」、「五姐節哀順變，那些人一定很快就有報應」、「這麼優秀的女兒！我無法平靜，請節哀保重」、「抖音都是自己最寶貝的女兒，天啊，抱抱你」，對於外界的悼念，五姐至今未發表看法，但仍不時按讚網友留言，表現出堅強的一面，暖心舉動惹哭不少網友。