名媛蔡天鳳殞命！65歲「前警察公公」疑為主謀　動機曝光

還原現場！蔡天鳳上車遭前夫毆打昏迷　3父子分屍過程曝

▲案發當天，蔡天鳳在車上與前夫發生爭執，導致她在車上受傷流血，隨後昏迷不醒，最終在大埔龍尾村租屋處慘遭謀殺。（圖／翻攝自蔡天鳳的IG）
▲案發當天，蔡天鳳在車上與前夫發生爭執，導致她在車上受傷流血，隨後昏迷不醒，最終在大埔龍尾村租屋處慘遭謀殺。（圖／翻攝自蔡天鳳的IG）

編輯中心/綜合報導

譚仔米線創辦人媳婦、香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭前夫一家4人殺害並「肢解烹屍」，引起各界議論。目前香港警方已將蔡天鳳前夫一家人逮捕歸案，有消息指出曾任警職的前公公「球哥」為計畫主謀，起因為蔡天鳳打算出售其掛名的房屋，雙方爭執不下，進而引發殺機。根據警方初步調查，案發當天，蔡天鳳在車上與前夫發生爭執，導致她在車上受傷流血，隨後昏迷不醒，最終在大埔龍尾村租屋處慘遭謀殺。

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▲香港今日驚傳分屍案，名媛蔡天鳳遭到殺害，屍體被肢解，頭顱被藏在冰箱。警方認為蔡天鳳前夫一家人涉有重嫌，已逮捕2男1女到案。（圖／翻攝自蔡天鳳的IG）
▲案發當天，蔡天鳳在車上與前夫發生爭執，導致她在車上受傷流血，隨後昏迷不醒，最終在大埔龍尾村租屋處慘遭謀殺。（圖／翻攝自蔡天鳳的IG）
據了解，蔡天鳳在4天前失蹤，最後身影出現在21日下午2點15分，當時她搭上由前夫哥哥駕駛的七人座車，準備接女兒放學，隨後失去音訊，警方在24日於大埔龍尾村一間屋子發現蔡天鳳的屍體，屍體遭到嚴重破壞，遭肢解並烹煮，且有部分屍塊已經遭到棄置，下落不明。

根據港媒《香港01》報導，蔡天鳳上車前往接女兒，在車子駛進獅子山隧道前，前夫鄺男也上了車，並與蔡天鳳發生激烈爭執，兩人扭打糾纏，導致蔡天鳳受傷流血、昏迷不醒，隨後蔡天鳳就被載到前公公位於大埔龍尾村的租屋處，遭父子三人慘忍謀殺。隔天，前公公開著另外一輛七人座將屍體殘肢載走丟棄。

目前，蔡天鳳的頭顱、軀幹及手部仍尚未尋獲，而警方認定蔡天鳳的前夫一家人涉有重嫌，24日已逮捕前夫父母以及前夫胞兄，案發後鄺男展開逃亡，也在昨天下午在東涌被捕。

至於殺人動機，警方調查後認為，蔡天鳳與前夫一家有巨額金錢糾紛。據了解，蔡天鳳與鄺男婚後育有2個女兒，即便離婚也保持良好關係，甚至砸重金購置買下多利山豪宅提供女兒與前夫家居住，並將房產登記在前公公名下，豈料蔡天鳳有意出售該棟豪宅，並另外添購其他住處給前夫一家。

不過，此舉導致前夫一家不滿，兩方疑似多次爆發爭執。由於蔡天鳳再婚後並無實質登記，且父母經商成功傳有上億家產，假設她身故後，所有的物業、投資、金錢都將歸於子女，外界質疑這是前夫一家起了殺機的主因。（編輯：孫唯容）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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