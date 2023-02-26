還原現場！蔡天鳳上車遭前夫毆打昏迷　3父子分屍過程曝

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根據港媒《香港01》報導，蔡天鳳上車前往接女兒，在車子駛進獅子山隧道前，前夫鄺男也上了車，並與蔡天鳳發生激烈爭執，兩人扭打糾纏，導致蔡天鳳受傷流血、昏迷不醒，隨後蔡天鳳就被載到前公公位於大埔龍尾村的租屋處，遭父子三人慘忍謀殺。隔天，前公公開著另外一輛七人座將屍體殘肢載走丟棄。
目前，蔡天鳳的頭顱、軀幹及手部仍尚未尋獲，而警方認定蔡天鳳的前夫一家人涉有重嫌，24日已逮捕前夫父母以及前夫胞兄，案發後鄺男展開逃亡，也在昨天下午在東涌被捕。
至於殺人動機，警方調查後認為，蔡天鳳與前夫一家有巨額金錢糾紛。據了解，蔡天鳳與鄺男婚後育有2個女兒，即便離婚也保持良好關係，甚至砸重金購置買下多利山豪宅提供女兒與前夫家居住，並將房產登記在前公公名下，豈料蔡天鳳有意出售該棟豪宅，並另外添購其他住處給前夫一家。
不過，此舉導致前夫一家不滿，兩方疑似多次爆發爭執。由於蔡天鳳再婚後並無實質登記，且父母經商成功傳有上億家產，假設她身故後，所有的物業、投資、金錢都將歸於子女，外界質疑這是前夫一家起了殺機的主因。（編輯：孫唯容）
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