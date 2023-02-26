蔡天鳳前公公2月才剛租屋！鄰居爆內幕 屋內擺設超恐怖
28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）21日失蹤後，24日部分屍體在大埔龍尾村被尋獲，消息引發各界震撼。根據警方初步調查，這樁殺人案主謀是曾從事警察工作的前公公，犯案的地方在2月初才租下，且屋內擺設的器具相當恐怖，懷疑是早有預謀的犯案，連鄰居住戶也感覺到案發前的詭異氣氛。
編輯中心/綜合報導
據《巴士的報》報導，住在大埔龍尾村案發單位附近一名女鄰居指出，屋主本人並不在當地，該屋長期出租，陸陸續續換過不少租客，然而蔡天鳳的前夫一家人是在前幾個禮拜才租下這間房子，常看見一名年約60多歲的男子在單位附近徘徊，確認沒人後才進屋，遇到鄰居也鮮少打招呼。
該名鄰居爆料，幾天以前就開始在午夜的時候聽到他們家傳出「絞肉機」的聲響，一度受不了噪音想要報警，沒想到過沒幾天該屋內卻傳出命案，讓該鄰居指出「想到當時可能是在碎屍，就令人毛骨悚然」。
而根據警方調查，蔡天鳳的前公公疑似就是這場兇殺案主謀，由於害怕豪宅資產化為泡影，與兩名兒子商議這次計畫，在2月初在龍尾村租了一間房，屋內精心布局，絞肉機、電鋸、手套、面罩等可作肢解人體的工具相當齊全，可見是預謀犯案，當時警方攻入時，還發現2鍋混有人體組織的湯，整個過程都令人感到非常的恐懼。（編輯：張嘉哲）