譴責中國「押錯寶」！烏總統顧問：北京方案不切實際

俄羅斯全面侵滿一週年，儘管中國提出「立場文件」列出結束戰爭的12點方案，促請俄烏雙方恢復和談、聲稱反對使用核武，但烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）仍回應譴責中國「押錯寶」，批評北京的方案不切實際，不該押注在侵略者俄羅斯上。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國近期欲表達「和平使者」立場，多次敦促俄烏雙方和談、結束戰爭，也批評西方國家單邊制裁刺激衝突，北京當局一再呼籲透過「政治」解決烏克蘭戰爭；不過烏國總統顧問波多利雅科日前藉推特回應，如果中國聲稱自己是「全球事務參與者」，就不該提出不切實際的計畫。
波多利雅科認為北京的和平提案不具遠見，「（中國）不應該單方面押注在違反國際法且將輸掉戰爭的侵略者上，『機會之窗』並非永無止境。」
波多利雅科在24日已重申，任何只有強調「停火」的和平計劃都不是和平，而是凍結戰爭，是烏克蘭的挫敗；他表明烏克蘭的立場眾所周知，那就是要俄羅斯軍隊撤回1991年的邊界，否則這就是「俄羅斯種族滅絕的下一階段」。
澤倫斯基也表示，自己打算與中國國家主席習近平會面，他正在盡最大努力阻擋中國向俄羅斯供應武器，此前美國情報官員表示，情資顯示中國數週來傾向提供武器給俄羅斯。
澤倫斯基強調，他真的想要相信中國不會向俄羅斯供應武器，「這對我來說十分重要。」