安心買快樂購 今、明兩天齊聚凹子底森林公園神農市集
228連假登場，高雄市政府農業局自今(26)日起一連兩天在凹子底森林公園舉辦神農市集，現各家農會與優選小農都搬出自家的高品質精選產品，供民眾參觀選購；還有安全農業的指標獎項「產銷履歷驗證書授證典禮」由農業局長張清榮頒發產銷履歷證書，並免費的農特產試吃展售會、大樹區農會蔭鳳梨DIY體驗活動及滿額好禮集點贈活動。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市政府農業局長期為食安把關，致力輔導農民參加產銷履歷驗證已逾10年，截至112年1月止，全市通過產銷履歷驗證面積達2,860公頃及蜂箱2,600箱，通過驗證的農戶達2,262戶，逐步建立安全農業城市，協助處理農戶們的疑難雜症，扮演農民與政府間持續溝通的橋樑，使農民能生產安全農產，讓消費者吃得安心放心。
除了授證儀式之外，現場亦有阿香野蓮農場、裕園農場、汎亞欣農場、沁峯養蜂場、漁人の田、番茄世界、木瓜爸爸、田力溫室蔬果等產銷履歷攤位，展售野蓮、蜜棗、蜂蜜、芭樂、番茄、木瓜、蓮霧等安全農產品，從產地直送消費者手上，一次帶回最新鮮的蔬果。
農業局長張清榮表示，神農市集多年來已經建立在地安全美味的好口碑，此次結合產銷履歷輔導成果發表，期望透過市集活動傳遞產銷履歷的重要性，消費者更可透過產品溯源制度了解農產品的生產過程，食用上更放心，他強調，消費者能用行動支持安全農業，就能鼓勵更多農友加入產銷履歷的行列，以善的循環共同建立安全農業城市，讓本市農業共好共榮。