台股周線、月線收紅　ChatGPT帶動需求亮點值得關注

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，回顧2月以來市場的大方向，其中，台股加權指數表現相對其他亞股要來得強勁，主要是受惠市場對風險偏好度回升所致，包括Nasdaq等科技相關主題都呈現相對強勢的表現。
安聯投信台股團隊表示，面對近期台股走勢，並不能說是無基之彈，而是有一些跡象可循；譬如庫存調整步調開始放緩、距離半導體周期底部愈來愈近急單出現、中小型股活動亂跳，對市場而言都屬正面訊息，接下來就是等待市場需求何時回升。
此外，ChatGPT帶來的需求與亮點也很值得關注，對相關主題板塊有一定提振作用；在傳產部分，之前表現相當疲軟的波羅的海綜合指數 (BDI)，近期持續走強的表現，原物料股回溫，也為市場挹注新的曙光。
另一個值得關注的，就是3月即將登場的中國經濟工作會議，眼前市場期待的是政策方向是往振興經濟、強化基礎建設有關。故屆時如果政策是往這個方向，則大陸解封後所帶來的需求回溫，確實值得期待。
在題材面，安聯投信台股團隊指出，科技部分長線仍看好 IP( 矽智財 )、客製化晶片、雲端伺服器、車用電子、晶圓代工先進特殊製程；驅動 IC、面板 、被動元件、 記憶體、銅箔基板等景氣循環末段族群現階段也值得觀察 。
觀察科技產業狀況，安聯投信台股團隊表示，近期晶圓代工廠主要下修先進製程 IDM 廠也開始下修工業和車用訂單，但見到消費性 IC 庫存回補的急單，故接下來持續觀察終端消費力道能否支撐零星急單轉為穩定且持續的訂單。
至於在觀察面，安聯投信台股團隊提醒，要留意短線部分族群漲幅過大、3月登場的中國經濟會議，以及烏俄等地緣政治情勢變化。
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