超夯賞櫻秘境　中市新社絕美綻放

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經發局說，「沐心泉休閒農場」為迎接櫻花季特別規劃賞櫻步道，目前園區內最多品種是桃紅八重櫻、粉紅香水櫻及粉紅富士櫻，粉紅繽紛宛如櫻花隧道，美不勝收；「櫻花鳥森林」園區栽植大量各類櫻花，形成一片粉紅大地，店家還提供內租借日式浴衣，民眾可感受穿浴衣相映在櫻花下，彷彿來到日本，園區內也提供小火車、溜滑梯等設施，家長帶孩子來放電；提醒民眾，店家於櫻花季期間的入園時間、花況及營運票價等，可於出發前事先預約或關注官方消息。
經發局表示，若連假期間不想花時間排隊預約，商圈內也有許多公共區域種植櫻花，如新社區公所周邊的「櫻木花道」、興中街便利超商（7-11）對面、中和街大南坡及興社街皆有櫻花綻放蹤跡，另中93及95縣道因路廊狹小，請勿隨意停車駐足賞櫻，避免發生危險。
經發局說，經發局輔導的新社商圈（新社區休閒農業導覽發展協會）辦公室前的中興嶺停車場櫻花也已綻放，且特別規劃於連假期間在中興嶺停車場辦理親子食農教育活動「當草莓碰上紅龜粿」，特別採集新社優雪種草莓結合紅龜粿台灣傳統文化，一同DIY體驗揉、包、印、蒸，製作季節限定口味的紅龜粿，現場還有親子棒球趣，228連假不妨來台中走一趟！目前報名踴躍，有興趣的市民朋友趕緊報名。
經發局指出，新社商圈近年積極拓展商圈活動吸引人潮，除經發局輔導順利完成新社職人活動等，也配合台中購物節及花毯節辦理相關妝點行銷活動，不只民眾有感新社商圈越來越活潑，逛街的人潮遊客也較往年熱絡許多，歡迎大遊客228連假造訪台中新社賞櫻趣，帶動山城商圈經濟。