吳姍儒受噪音折磨「氣密窗已全關」 控惡鄰凌晨吵到下午
日前藝人隋棠遭樓下住戶控訴時常製造噪音擾民，隋棠則稱該鄰居惡意找碴、長期騷擾，雙方各說各話，「惡鄰」問題也因此受到關注。藝人吳姍儒（Sandy）今（26）日發文分享前一天上工照，同時也抱怨自己一大早，就被大群「惡鄰雞」吵醒。
記者侯家瑜/綜合報導
儘管已在待產中，吳姍儒仍持續工作，她今天一早，就曬出昨天造型師幫她梳理妝髮的模樣，寫下：「昨日的我看起來好像也沒什麼不同，只有這一張很臨時的自拍照，其他時間我都在感受自己的不同。」不過看似抒發心情的文字，背後卻藏著怒火，吳姍儒下一則動態，就開始解釋自己早起的原因：「是因為隔壁學校養的雞群又在大聲啼叫了，每天每天每天，凌晨4點開始，咕～咕咕咕～一路叫到下午。」還氣到逼問網友：「市中心養雞是不是可以科技執法，超過一個分貝就直接煮湯？」坦言雖然氣密窗已經全關，但自己的高敏感聽覺早就快被逼瘋。
事實上，去年初嫁人的吳姍儒，與CEO老公王陽開的新家目前還在裝潢，該豪宅一戶價值2億左右，裝潢費就燒了3000多萬，爸爸吳宗憲當時就買下2戶，自己住在女兒樓上。吳宗憲日前受訪時也分享，他認為千金買房，萬金買鄰，所以和整棟樓的鄰居都打好關係，「我們這邊的住戶，素質應該是全北市最高的，我們很珍惜這些鄰居。」