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哈孝遠被招待「海鮮吃到飽」　飯局上竟來了16位全裸女生

▲哈孝遠被招待「海鮮吃到飽」，飯局上竟來了16位全裸女生。（圖／中天提供）
▲哈孝遠被招待「海鮮吃到飽」，飯局上竟來了16位全裸女生。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

中天綜合台節目《同學來了》明（27）日晚間9點播出「誰說飯局只是吃吃飯而已？其實各國飯局這樣玩很大」，其中哈孝遠分享難忘的飯局經驗，透露有次被招待「海鮮吃到飽」，結果飯局上竟來了16個全裸女生。

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哈孝遠表示：「我們都會到各地辦比賽，有一次南投的大哥就說要帶我們去吃海鮮吃到飽，我們在一片筊白筍田裡的鐵皮屋吃飯，但都是炒飯炒麵，我就問他海鮮呢？結果一講完，音樂、燈光就變了，接著進來16個全身赤裸的女生，原來她們就是大哥所說的『海鮮吃到飽』。」哈孝遠還曾因不熟悉當地的飯桌文化惹怒主辦方，「之前去峇里島參加皇室後裔開的廚藝教室，90幾歲的老奶奶做了一整桌很豪華的宮廷料理，突然她臉色不太對就回房間了，吃完後他們才說在峇里島吃東西不可以用左手，因為左手對他們來說是髒的手，所以她一看到有人用左手吃東西就受不了，覺得整桌菜被糟蹋掉。」

藝人薔薔自曝曾當過飯局妹，「年輕的時候我爸叫我去考駕照，但考到了又不給我車，我要車當然要自己去生錢，我就去酒店應徵，剛好裡面有個女生是飯局妹，我就問她能不能介紹一下。」對方後來也帶她一起出席飯局：「我一到男生就來摸我，吃完後有的男生喝醉了，就一直拉我去酒店續攤。」講到這讓在場來賓更好奇後續發展，薔薔接著說：「有錢賺幹嘛跑，我想說這樣應該會賺到2攤的錢就跟過去，但她一直沒發錢給我，我變臉跟她討，結果她說『妳今天又沒有錢』，因為她不認為我有正式加入，但我覺得錢應該是被她賺走，我就再也不去了。」

▲薔薔曾當過飯局妹。（圖／中天提供）
▲薔薔曾當過飯局妹。（圖／中天提供）
來自日本的小百合則是被騙去當飯局妹，她說：「台灣朋友約我吃飯，我過去的時後才發現不是單純的聚餐，因為地點是在招待所，大家都梅花座，女生也都穿很辣，我只要跟男生對到眼，他們就發錢給我，我大概有拿到1、2萬塊，但我原本以為是過新年的關係，直到大家一對一對的離開現場，我才感覺不對勁馬上離開。」而壯壯反倒覺得參加日本人的飯局很有壓力，「我當時去日本工作的時候，因為每年都要走車展，所以跟日本的廠商也很熟，後來就發現他們有一個很特別的文化，就是在日本如果吃飯不續攤，就表示你人緣不好。」薔薔則表示這是日本人的紓壓方式：「因為他們太壓抑，平常有多壓抑，私下就有多瘋，所以他們一定要瘋狂的玩，生活才能平衡。」

▲小百合曾被騙去當飯局妹。（圖／中天提供）
▲小百合曾被騙去當飯局妹。（圖／中天提供）
▲壯壯覺得參加日本人的飯局很有壓力。（圖／中天提供）
▲壯壯覺得參加日本人的飯局很有壓力。（圖／中天提供）

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