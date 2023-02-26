《捍衛戰士》阿湯哥也難救！波音宣布停產超級大黃蜂戰機

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第一代 F/A-18大黃蜂戰機於1983年正式進入美國海軍與陸戰隊服役後，美國一共採購410架F/A-18A/B型（F/A-18B為雙座型）戰機與605架F/A-18C /D（F/A-18D為雙座型）。兩者最大差異在於，C/D型換裝推力更大的F404-GE-402發動機，以及發射AIM-120先進中程空對空飛彈能力。2015年4月1日，美國海軍陸戰隊一架F/A-18C在前往新加坡參加演習途中，因為發動機故障而迫降台南空軍基地檢修，一度引發騷動。
1990 年代，由於美國海軍有大批老舊的A-6E攻擊機需要汰換，而具有雷達匿蹤能力的A-12隱形攻擊機計畫又因為冷戰結束而遭國會否決，因而改良F/A-18C /D推出F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機。與F/A-18C /D相較，F/A-18E/F整個機身擴大了約30%，進氣口外型由橢圓型改為平行四邊形，並換裝新型的F414發動機，最大的特點在於其雷達反射截面積（RCS）減少約10%。
美國海軍雖然選定F-35C聯合打擊機（JSF）作為下一代戰機，但是由於F-35C研發進度落後，造成數量不足，時任川普總統也常嫌F-35戰機太貴，因此美國海軍仍無法全面放棄超級大黃蜂戰機，2019年3月又採購78架F/A-18E/F戰機，包括61架單座E型與17架雙座F型，屬於第三批次（Block III）升級版本。
F/A-18E/F固定武裝為一挺M61A1 20 公釐機砲，全機共有11處掛架，可掛載約9000公斤的各式武裝。波音公司持續改良大黃蜂戰機，2020年交付首批採用第三批次超級大黃蜂（Super Hornet Block III）戰機，採用媲美「第5代戰機」的先進座艙系統（ACS），能大幅提升飛行員操作便利性與感知能力；另有新的紅外線搜索追蹤系統莢艙、機背適形油箱、匿蹤設計與塗料，飛行壽期也從舊版的6000小時增至1萬小時。
除美國海軍與陸戰隊外，超級大黃蜂戰機使用國家單位還包括澳洲皇家空軍、科威特空軍、德國空軍，波音公司也正積極爭取贏得印度海軍的57架航艦艦載戰機標案。若無法拿下印度海軍合約，F/A-18大黃蜂戰機生產線將成為歷史。