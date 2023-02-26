桃園以北低溫不到10度！明起回暖放晴 連假後半適合出遊
連假第二天（2/26）全台仍然冷吱吱！受大陸冷氣團影響，今日清晨本島最低溫落在新北富貴角只有攝氏9度，台南以北到宜蘭地區低溫大約攝氏10到12度。白天起氣溫雖稍有回升，不過北部、東北部地區整天都偏冷，高溫僅攝氏14到15度，南部地區高溫則有攝氏21到24度，請有計畫南北往來的朋友務必注意溫差狀況。中央氣象局今日上午也持續發布低溫特報、陸上強風特報，至明（27）日清晨全台桃園以北、宜蘭、金門等9縣市有機會出現攝氏10度以下低溫，11縣市有9到10級強陣風，請民眾加強注意保暖。
記者汪睿琦/綜合報導
天氣風險管理開發公司指出，今天強烈大陸冷氣團仍持續籠罩台灣，北部地區、東北部地區白天高溫僅有攝氏14到15度，中部地區及花東地區白天高溫攝氏17到20度，南部地區高溫則仍有攝氏21到24度，南北之間的溫差較為明顯。
天氣風險說，直到明天清晨看起來風勢會慢慢減小，雲層也可能較為散開。只不過，西半部地區到東北部空曠地區可能要留意輻射冷卻作用造成的低溫，有攝氏10度或以下低溫發生的機會。另一方面氣象局也針對北北基、桃竹苗、宜蘭花蓮、金門縣等9縣市持續發布低溫特報，到明天上午各地氣溫有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生的機率，切記注意防範。
雨勢部分，強烈冷空氣迎風面地區，如北部地區、東北部地區可能雲量會較多一點，偶有局部小雨或飄雨機會，其他地方則是多雲或晴的天氣型態，越往南走看到陽光露臉的機會越高。另外也提醒民眾遊客，白天期間若要前往沿海、空曠地區，尤其是桃園以南到嘉義台南一帶沿海空曠地區，有7-9級強陣風發生的可能性，天氣風險預估入夜後風勢才有減小的趨勢。
一直到228當天，台灣附近風向為偏東風到東南風，很快的轉為高壓迴流的天氣型態，白天溫度持續回升，北部、東北部地區白天高溫來到攝氏20-23度，中部及花東地區高溫攝氏22-24度，南部高溫則有攝氏24-26度溫暖溫度。天氣方面，天氣風險說各地都是多雲或晴的天氣型態，3天連續假期可說是「先冷後暖」，天氣大致穩定，建議不妨可趁最後一天假期外出走走，享受回暖的溫度及陽光。