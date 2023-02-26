必勝客「買1送3」倒數3天吃起來！紅糟肉圓比薩買大送小
▲把握228連假！爽吃必勝客超狂「大比薩買1送3」優惠倒數3天，外帶或外送單點大比薩送1個小比薩，再加送暖心甜點「旋風肉桂捲」和可樂；還有最新「呷霸王紅糟肉圓比薩」買大送小隱藏優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/綜合報導
2023-02-26 12:03:11
必勝客超狂「大比薩買1送3」好康優惠倒數3天！單點大比薩送1個小比薩，再加送暖心甜點「旋風肉桂捲」和可樂，外帶或外送都適用；還有最新「呷霸王紅糟肉圓比薩」買大送小隱藏優惠；以及
肯德基「6炸雞+6蛋撻+大可樂」下殺399元，眾多好康通通都在228連假開心吃起來！
必勝客2/28前可以爽吃「大比薩買1送3」超好康優惠，只要單點大比薩就送1個小比薩，再加碼免費贈送暖心甜點「旋風肉桂捲」和可樂！而且外帶外送都適用，好康還有3天，要吃要快。比薩控還有最新「呷霸王紅糟肉圓比薩」買大送小隱藏優惠，街口支付推出會員獨享的必勝客限定優惠，即日起至3/5，至必勝客使用「街口支付」付款，並出示優惠券（或手機圖檔）即享，12吋口味3選1（包括呷霸王紅糟肉圓比薩／海鮮鬆厚比薩／和風章魚燒鬆厚比薩）＋1個9吋鬆厚比薩（限410元(含)以下口味），只要568元優惠價，相當於買大送小現賺221元！提醒大家，線上點餐要至必勝客官網，點選「優惠券專區」輸入活動代碼「23562」才能訂購喔；不適用外送，優惠不得同時併用。
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▲必勝客「買1送3」開春限時優惠！外帶大比薩再送1個大比薩、5入旋風肉桂捲。（圖／必勝客提供） ▲以「街口支付」爽吃「紅糟肉圓12吋大比薩」＋9吋小比薩，「買大送小」才568元。（圖／翻攝自街口支付FB） ▲優惠代碼「40495」，爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶)」只要399元。（圖／肯德基提供）