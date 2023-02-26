南投立委選舉公報夾帶前縣長文宣　綠批手段太垃圾

南投立委補選投票僅剩6天，民進黨南投縣議員沈夙崢收到一段影片，畫面中一名疑為鄰長的婦人，到大樓信箱發放選舉公報，但打開看，裡面不僅有投票通知單，還有林明溱的宣傳口罩、攻擊蔡培慧的文宣。她批評透過選務系統抹黑對手的手段「非常垃圾、非常荒謬」，要求對手陣營出面說清楚。
記者顏幸如／南投報導
沈夙崢說，上星期她和中二選區立委林靜儀幫蔡培慧家戶拜訪時，民眾反映沒收到投票通知單，問林靜儀「你們中二補選時有這種情形嗎？」正當她還在釐清，昨天又收到選民給她的影片，畫面中一名中年婦女拎著一個袋子走進南投市某住宅大樓，先和坐在會客區的男子打招呼，接著將一紮一紮的選舉公報放進各戶信箱。
沈夙崢說，住戶打開選舉公報，裡面除了投票通知單，還夾帶一張前縣長林明溱政績宣傳文宣、一張攻擊蔡培慧文宣，以及林明溱的口罩宣傳品，她連呼：「這畫面非常震驚！非常垃圾！非常荒謬！手段太骯髒了！」
沈夙崢說，眾所周知，選舉公報由鄰長發送，分送公報時若夾帶特定候選人文宣，已對選務中立、行政中立造成嚴重威脅，恐涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》、《公務人員行政中立法》、《公務員服務法》，呼籲公務人員勿以身試法。
民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒認為，地方賄選風聲已強烈到法務部派駐專責檢察官到南投，曾因賄選被判刑6個月的林明溱，還這樣高調請鄰長發文宣，根本是「選舉偷吃步、施政沒半步」。他喊話林明溱：「要不要承認自己就是地方賄選的嫌疑犯？要不要為了敗壞選風而道歉？」