投票通知夾抹黑蔡培慧文宣　黃建嘉：林明溱不要裝不知道

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黃建嘉說，合理推測是林明溱陣營強迫選務人員，抑或是以其他利誘方式要求選務人員聽林明溱指揮。
黃建嘉也說，林明溱在地方從政30年，選務人員受到壓迫卻敢怒不敢言。因此，這次「行政不中立」的風波，請林明溱不要甩鍋，要向社會大眾好好說明。
黃建嘉表示，掌權30年、曾經賄選被判刑確定的林明溱，請向南投縣民道歉，為何選風為何變成如此？
南投縣議員沈夙崢表示，有選務人員在發送時附上攻擊蔡培慧、宣傳林明溱政績的文宣。離譜行徑已經明顯違反「行政中立」原則，也有違反選罷法的疑慮。
沈夙崢質疑，距離投票只剩一週，這麼湊巧是發放林明溱宣傳文宣，林明溱團隊有無脅迫利誘選務人員這麼做？有必要出面說清楚。
沈夙崢指出，在影像畫面中，看到一位中年婦女帶著投票通知單，鬼鬼祟祟地走進大樓，並挨家挨戶的投遞，將投票通知單夾帶抹黑蔡培慧的文宣一同放在民眾家中。
眾所周知，選舉公報是由鄰長發送，而鄰長分送公報時若夾帶特定候選人的文宣，已對選務中立、行政中立造成嚴重威脅，恐涉嫌違反〈公職人員選舉罷免法〉、〈公務人員行政中立法〉、〈公務員服務法〉等規定。請選務人員不要以身試法，倘若受到壓力，應立即反應。
民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒認為，地方賄選的風聲已經強烈到法務部派駐專責檢察官到南投，林明溱還疑似請鄰長發文宣。請問林明溱，要不要承認自己就是地方賄選的嫌疑犯？要不要為了敗壞選風而道歉？
蔡銘軒直言，林明溱的選舉手段非常惡劣，過去就曾因為賄選而被判刑6個月，如今又捲入違法運用職權要求公務員幫他發文宣的風波，請南投鄉親一定要用選票教訓林明溱，讓「選舉偷吃步、施政沒半步」的林明溱離開南投政壇。