侯友宜大讚林明溱 黃建嘉問：認同給兒當黑官、蓋豪宅？
南投立委補選將於3月4日投票，國民黨候選人林明溱今（26）日與新北市長侯友宜一同掃街拜票。對此，民進黨副秘書長黃建嘉表示，林明溱有一個改不掉的壞習慣，就是喜歡騙，林明溱騙南投縣民騙不夠，現在連侯友宜都要騙。
記者黃宣尹／台北報導
黃建嘉指出，侯友宜說林明溱「在乎兒少福利」，恐怕被林明溱給騙了。其實林明溱任內忽視教育政策，不但擔任縣長任內拒絕給代理老師全年年薪，還拒絕出20萬的縣府配合款來建設南投的國小，南投人都非常清楚。
黃建嘉也提到，侯友宜說林明溱「腳踏實地」，恐怕又被林明溱擺了一道。用選舉補助款買歐式豪宅，給兒子林儒彬當特權黑官，讓林儒彬能「白天當縣長特助，晚上當豪宅建商」，侯友宜也認同這樣的「腳踏實地」嗎？
黃建嘉認為，林明溱處理垃圾的方式，就是把垃圾全部堆放在一起，才會讓南投有不少「垃圾山」的惡象。垃圾山不但影響市容，且臭味沖天，味道也蔓延到市區，讓南投縣民苦不堪言。請問侯友宜也認同林明溱這樣「好好做事」嗎？
黃建嘉表示，林明溱過去曾怒嗆侯友宜「不合作就退黨」，如今又拿跳票的政績騙侯友宜。侯友宜被林明溱又罵又騙，如今卻只能笑臉陪掃街、講好話，真是難為他了。