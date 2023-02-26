國道午後壅塞預測出爐　國五北向將持續塞至深夜

今（26）日為和平連續假期第2日，截至上午11時，國道全線交通量為34.9百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢、楊梅至新竹；國1北向楠梓至岡山、台中至大雅；國1高架南向機場系統至楊梅端；國3南向土城至高原、草屯至南投；國3北向木柵休息站至南港系統；國5南向南港系統至石碇，其餘路段均能維持行車順暢。
記者黃仁杰／台北報導
而今日6時50分於國3北向86.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外路肩車道，於7時39分排除，造成後方車流回堵3公里；10時21分於國10東向5.1公里處發生小貨車及小客車追撞事故，占用外線車道，於10時25分排除，造成後方車流回堵3公里，10時25分於國1北向320.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用路肩及外側線車道，於10時47分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
預判今日下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里及西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發，節省寶貴時間，而國5北向宜蘭至坪林路段將持續塞至午夜，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。