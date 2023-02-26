林明溱批新科議員曾佔肥缺領10萬　沈夙崢：是2.5月薪水

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林明溱受訪時表示，最近他收到一份資料，外來的政客黃建嘉，過去長官潘孟安以政治獻金支付他薪水，一次8萬元，還可以一個月領2次，等於一個月薪水16萬。林錫耀及洪耀福在蔡英文競選總統期間，以政治獻金領取薪水，每月薪資約10萬元、連續領6個月共120萬餘元。立法委員蔡易餘也以政治薪金支付薪資，薪水從6萬元到20萬不等。
林明溱說還有更離譜的，民進黨縣議員沈夙峥口口聲聲說不能讓年輕人有剝奪感，自己卻佔著民進黨肥缺，過去她領蔡英文的政治獻金當薪水，一個月薪加年終高達10萬元！他問「打個選戰竟然可以領這麼高的薪水？還可以發年終？」而且這些人還不一定有做事，攻擊別人之前，卻沒有先刮自己的鬍子，其程度讓人作噁。
他批評民進黨這些「長官」以抹黑方式攻擊對手，卻忘了自己曾經以政治獻金爽領高薪，還刻意帶風向誤導選民，又是一次的「綠能你不能」，如此雙標政黨，如何讓人民信賴？
沈夙崢隨即在臉書回擊，指林明溱提的月薪，是她兩個半月的薪資加總，政治獻金查閱平台都可以查到。她反問林明溱，自己有文學碩士以及文字編輯、國會助理、縣長選戰新聞的學經歷，加入總統大選團隊，「領這份薪水可以嗎」？並喊話林明溱，有時間亂噴口水、打烏賊戰，不如好好向選民說清楚豪宅、地目變更、財產來源不明、兒子領政治獻金、黑官特助等爭議。