內幕／南投立委補選輕敵遭壓制　藍驚覺不妙急派人力進駐

林明溱批新科議員曾佔肥缺領10萬　沈夙崢：是2.5月薪水

▲侯友宜到南投為林明溱輔選，受到民眾歡迎。（圖／林明溱競總提供，2023.02.26）
▲侯友宜到南投為林明溱輔選，受到民眾歡迎。（圖／林明溱競總提供，2023.02.26）

記者顏幸如／南投報導

南投立委補選，綠營攻擊國民黨候選人林明溱，拿政治獻金支付兒子林儒彬每月高達8萬元薪水。林明溱今反守為攻，指批評他的縣議員沈夙峥曾佔民進黨肥缺、領蔡英文的政治獻金，一個月薪加年終高達10萬元。沈夙崢隨即在臉書反擊，秀出資料強調「那是我2個半月的薪資加總」，批評林明溱故意打烏賊戰。

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▲侯友宜偕林明溱在竹山早市拜票，民眾開心合照。（圖／林明溱競總提供，2023.02.26）
▲侯友宜偕林明溱在竹山早市拜票，民眾開心合照。（圖／林明溱競總提供，2023.02.26）
南投立委補選，上午新北市長侯友宜陪同林明溱到竹山鎮早市徒步掃街拜票，刮起一陣旋風，民眾開心和侯友宜握手、合照，侯友宜也發揮母雞帶小雞的精神，不時拉林明溱入鏡，並讚美林明溱從政經驗充足，每天腳踏實地事必躬親，一定能為南投爭取更多經費，讓南投發展更好。

林明溱受訪時表示，最近他收到一份資料，外來的政客黃建嘉，過去長官潘孟安以政治獻金支付他薪水，一次8萬元，還可以一個月領2次，等於一個月薪水16萬。林錫耀及洪耀福在蔡英文競選總統期間，以政治獻金領取薪水，每月薪資約10萬元、連續領6個月共120萬餘元。立法委員蔡易餘也以政治薪金支付薪資，薪水從6萬元到20萬不等。

▲林明溱指新科縣議員沈夙崢曾月領蔡英文10萬高薪。（圖／林明溱競總提供，2023.02.26）
▲林明溱指新科縣議員沈夙崢曾月領蔡英文10萬高薪。（圖／林明溱競總提供，2023.02.26）
林明溱說還有更離譜的，民進黨縣議員沈夙峥口口聲聲說不能讓年輕人有剝奪感，自己卻佔著民進黨肥缺，過去她領蔡英文的政治獻金當薪水，一個月薪加年終高達10萬元！他問「打個選戰竟然可以領這麼高的薪水？還可以發年終？」而且這些人還不一定有做事，攻擊別人之前，卻沒有先刮自己的鬍子，其程度讓人作噁。

他批評民進黨這些「長官」以抹黑方式攻擊對手，卻忘了自己曾經以政治獻金爽領高薪，還刻意帶風向誤導選民，又是一次的「綠能你不能」，如此雙標政黨，如何讓人民信賴？

▲沈夙崢在臉書秀出加入總統大選團隊的全部收入，喊話林明溱「我領這份薪水可以嗎」？（圖／翻攝沈夙崢臉書，2023.02.26）
▲沈夙崢在臉書秀出加入總統大選團隊的全部收入，喊話林明溱「我領這份薪水可以嗎」？（圖／翻攝沈夙崢臉書，2023.02.26）
沈夙崢隨即在臉書回擊，指林明溱提的月薪，是她兩個半月的薪資加總，政治獻金查閱平台都可以查到。她反問林明溱，自己有文學碩士以及文字編輯、國會助理、縣長選戰新聞的學經歷，加入總統大選團隊，「領這份薪水可以嗎」？並喊話林明溱，有時間亂噴口水、打烏賊戰，不如好好向選民說清楚豪宅、地目變更、財產來源不明、兒子領政治獻金、黑官特助等爭議。

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