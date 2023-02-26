消防觀念從小札根 義大皇家酒店攜手救護大隊辦體驗營
為了推廣防災觀念，高雄義大皇家酒店與高雄市第四救災救護大隊及高雄市防火宣導義消大樹分隊特別於連假首兩日，在飯店舉辦「親子消防體驗營」。救護大隊準備了「水帶保齡球、消防衣接力賽、救生圈套圈圈、濃煙屋逃生」等互動遊戲，而搜救犬也特別出任務，在領犬員指揮中做出各種指令動作，讓現場家長與孩童佩服不已。
記者陳美嘉／高雄報導
利用連續假期出遊潮，高雄市第四救災救護大隊於2月25、26日兩天在義大皇家酒店舉辦消防體驗營，吸引上百位房客參與。分隊同仁們設計五種防災互動遊戲，包括水帶使用方式與拋擲技巧的「水帶保齡球」、著消防衣物裝備的「親子著裝接力賽」、如何在濃煙屋逃生的「濃煙屋大地逃生」、滅火逃生設備運用的「救生套圈圈」以及「消防搜救犬展示表演」。
參與的家長對於活動表示肯定，尤其能藉由親身體驗方式，能更清楚逃生技巧及救災設備運用，像是原本以為拋擲滅火水帶輕而易舉，實際操作才知道需要技巧，從中學習消防員工作內容，感受救災過程的辛勞，是很有意義的活動。
體恤消防人員辛勞，義大皇家酒店也推出「致敬軍公教」住房專案，即日起至12月29日止雙人入住豪華客房一晚、含自助式早餐與星亞自助晚餐二客，平日優惠價4,600元起，連續假日每房加價1,500元(一成服務費另計)。