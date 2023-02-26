NET全門市「紅標3件4折」 外套、春裝199元起：佛心特價
價格便宜又實穿的NET，因多年來默默關懷弱勢童的善舉，廣受消費者好評而受封最佛心本土企業。2月底首次舉辦全台門市「紅標3件4折」、「綠標2件6折」的優惠活動，包括換季外套，春裝上衣、襯衫、褲款等單品都只要199元起，還能撿到部分單品119元的破盤價，而且官網竟也同步進行折扣，讓不少網友吶喊「衝了」、「推推 買爆」、「品質好又便宜」。
記者蕭涵云/台北報導
受封最佛心本土企業的NET（主富）服飾，10多年默默關懷弱勢孩童，即使連續兩年受疫情影響仍未中斷。加上近年來被粉絲網友發現，款式多樣的好品質服飾還常常有折扣活動，價格實惠又耐穿，成為好感度極高的本土品牌。2月底於官方粉專宣布，即日起首次舉辦全台門市「紅標3件4折」、「綠標2件6折」大優惠，而且官網這次也同步進行折扣，雖然紅標綠標不可混搭，但隨便點開網頁都找得到換季外套，春裝上衣、襯衫、褲款等單品都只要199元起，還能撿到部分單品119元的破盤價，實在讓人無法招架。
《NOWnews今日新聞》幫大家盤點必買單品，包括女裝流行性極高的「荷葉邊下擺寬肩背心」159元、「素色彈性大圓領T恤、V領開襟短版外套」119元、「滿版休閒印花襯衫」159元，「千鳥紋後鬆緊寬褲、鏤空刺繡落肩V領襯衫」199元；休閒男裝「刺繡圖騰短褲」159元、「胸前印字假兩件長袖T恤」183元；可愛童裝「男童鬆緊反摺拼色短褲」143元、「BABY小動物刺繡泡泡紋帽T(中性款)」159元等單品。
難怪不少網友都齊聲吶喊「衝了」、「推推 買爆」、「品質好又便宜」。提醒大家，NET優惠活動紅標商品售出，概不退貨；如需更換紅標商品，以一次為限。而且優惠活動全台進行中，售完為止。