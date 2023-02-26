批蔡培慧擋農產外銷　國民黨提三問：別欺騙南投人智慧

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游顥表示，目前蛋荒時期，民進黨部會首長卻都來跟蔡培慧一起拚選舉，南投人要他們滾蛋，好好解決蛋荒，不要來這邊擋農產品的外銷；他質疑，僅當過不分區立委的蔡培慧，真的了解南投嗎？不瞭解南投的蔡培慧選了好幾次，不要欺騙南投人的智慧勒索同情票，呼籲民眾一定要出來把蔡培慧「三振出局。」
游顥認為，蔡培慧質疑林明溱出國次數，其實蔡培慧應該翻翻資料，林明溱每次去大陸都是當南投的「最佳推銷員」，反觀蔡培慧做了什麼？會幫南投農民行銷農特產嗎？蔡說「挺賴清德就是挺蔡培慧」，就是挺「務實台獨」嗎？民進黨造成兩岸困境，總統蔡英文躲得好好的，鄉親排疫苗多辛苦，蔡卻擋疫苗，現在還想用「務實台獨」讓南投的農特產品銷不出去，是不是站在農民的對立面？
游顥強調，南投最需要「貨出去、人進來」，蔡培慧有能力帶兩岸與國際觀光客到南投消費？他痛批蔡培慧「只會騙、只會擋」，林明溱當選立委能配合南投縣長許淑華，外銷南投的農特產，他呼籲應團結拒絕蔡培慧在南投搞台獨，阻擋農特產外銷。
文傳會副主委林家興表示，民進黨開記者會對林明溱出訪的造謠抹黑，內容刻意模糊，但他們當天就舉出明確數字，林明溱在縣長8年任內參與縣府主辦的因公出訪行程僅14次，其中包含中國大陸、香港出訪行程僅11次，且去都是觀光推廣交流及農特產品展銷活動，除展售外銷1億1800萬之外，還有2億3500萬的合約並執行出貨，加起來超過3億5000萬，為南投鄉親創造農產外銷的好成績。
林家興反問蔡培慧、賴清德及民進黨，把這些南投農產驕傲的好成績當作選舉的抹黑攻擊，到底是否願意幫南投人賣農產品？會幫南投爭取商機嗎？還是你們希望讓南投貨出不去、人進不來，讓南投鄉親損失慘重？
林家興進一步提出三問，質疑蔡培慧及民進黨，能把農產品賣到大陸？難道蔡培慧不願意為南投人出訪爭取商機？蔡培慧能夠讓觀光客進到南投來？這些過去都是林明溱實實在在做到的好成績，林上任前觀光人次僅400多萬，到疫情前最高超過750萬人次，翻了足足快一倍，南投鄉親都很有感，請民進黨好好做事、蔡培慧不要再抹黑造謠，別把人家在地深耕、犧牲奉獻為南投的政績拿出來攻擊。
國民黨副發言人呂謦煒則說，蔡培慧挺萊豬、擋疫苗，現在還要擋南投人農產外銷，蔡培慧就算選輸，民進黨跟蔡英文也會為她安排黨官做，包括行政院中部辦公室已經為蔡培慧虛位以待超過三百天，就算不是中辦執行長，也可能高升當農委會主委等中央大官，蔡培慧這樣又怎麼會真正用心守護南投？