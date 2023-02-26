蔣萬安、顏寬恒挺林明溱 林靜儀：藍營年輕人都不會舒服
南投立委補選將於3月4日投票，與兒子林儒彬爆發連串爭議的國民黨候選人林明溱25日邀請台北市長蔣萬安、前立委顏寬恒站台。對此，民進黨立委林靜儀說，蔣萬安和顏寬恒到南投陪林明溱掃街。這個組合相信連國民黨內的年輕從政者看了都不會舒服，呼籲沒有「政爸爸」可以靠的南投人，3月4日一起支持民進黨候選人蔡培慧，這次是南投政治新陳代謝的機會。
政經中心／綜合報導
林靜儀說，不演了，蔣萬安和顏寬恒到南投陪林明溱掃街。這個組合相信連國民黨內的年輕從政者看了都不會舒服。
林靜儀回憶，林明溱原本說縣長卸任後不再選，結果因為自己的「黑官特助」兒子民調不佳，自己出來選，還明講自己只做8個月，根本是人肉佔停車位。
林靜儀說，蔣萬安、顏寬恒與林明溱一起車掃拜票，毫不遮掩「國民黨就是一堆家族政治，而且老子要給誰就是誰」。
林靜儀表示，這次的南投二選區立委補選不是什麼政黨之爭，是政治權力的世代之爭、是南投年輕人的權益之爭、是南投縣治理的偏私霸佔與公平開放之爭。
林靜儀喊話，請所有沒有「政爸爸」可以靠的南投人，3月4日一起出來投票，支持蔡培慧，這是南投年輕人的機會、是南投公平正義的機會、是南投政治新陳代謝的機會。