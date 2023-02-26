加州也降雪！冬季風暴橫掃北美 萬戶斷電、上千航班取消
美國近日遭到冬季風暴襲擊，從加州南北到東西岸都受到嚴重天氣災害影響。自23日起超過6000萬居民收到天氣預警，近100萬用戶面臨電力中斷、車輛被困等災情，強風、豪雨與暴雪更導致上千航班延誤甚至取消，南加州更是發布34年來首次的暴風雪警報，著名旅遊景點優勝美地國家公園更宣布關閉至3月1日。
國際中心楊智傑／綜合報導
北美受到新一波的冬季風暴橫掃，美國國家氣象局（National Weather Service）警告加州降雨、降雪的情況將維持到周末。常年溫暖的加州地區本週籠罩在暴雨、降雪中，部分地區學童甚至得冒雨前往學校，包含洛杉磯與近郊通報了暴洪（flash flood）警告，當地在昨（25）日更有近8萬5千戶家庭和企業停電；加州近年來部分遭野火侵襲的區域更可能因豪雨而發生土石流，當局呼籲民眾應減少出門避免意外發生。
風暴與大雪也導致交通混亂，各地頻傳路面結冰打滑、車輛受困的道路災情，強風暴雪更讓航空公司接連發布警報。根據航班追蹤網站「FlightAware」數據，22日當天已有1600多個航班被取消，到了23日下午又新增超過680個班次取消，當中包括國際航班及國內航班，另有超過1萬4000班次航班因惡劣氣候延誤，內華達一架救護班機更傳出墜毀死傷事故。
同樣的，冰風暴也重創了位處東北部的密西根州，電力網受電纜與電線桿損壞影響，超過60萬用戶的電力到24日還未恢復，在低溫嚴寒的氣候下，電力中斷可能導致高齡人口失去賴以生存的醫療設備與保暖設施。
密西根州消防長官德葛夫表示，當地積雪壓斷樹枝導致電線斷損墜落，電力公司工作人員難以救援，一位義消22日更遭斷落的電線砸中身亡；當地主要電力業者之一的「DTE Electric」公司總裁羅爾（Trevor Laure）坦言，過去50年間從未發生過對電力輸送造成如此嚴重影響的冬季風暴，消費者能源公司（Consumers Energy）發言人惠勒（Brian Wheeler）則表示，將盡全力修復線路，工程人員周末將加班處理。