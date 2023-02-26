國民黨2024初選內戰 洪孟楷以「三合」喊話：推最強組合
2024選舉國民黨總統、立委候選人風聲四起，國民黨文傳會主委、立委洪孟楷今（26）日臉書發文表示，什麼時間推出候選人並不重要，重要的是要能勝選。他進一步以「三合」提醒，包括過程心平氣和、在野整合及推最強組合，才是藍營要展現出來的態度。
記者翁子竣／台北報導
洪孟楷今在臉書發文表示，近期針對國民黨不管是總統還是立委的提名人選謠言四起，及各區黨部的狀況也上了新聞版面。他直言，現在黨中央給的補助捉襟見肘，在新北市29個行政區各地的小黨部，不管是人員還是租金相關費用，都由各地自行負擔，背負的壓力可想而知；身為新北第一選區的立委，在黨員薪水或地方租金也盡力協助，因為大家都是朝同個目標前進。
洪孟楷強調，對他來說黨就像家，家醜不外揚，半年多下來擔任文傳會主委，沒有拿過黨中央任何的薪水，但可以認真的說尤其在這次立委補選，大家傾其全力共同協助優秀的黨公職人員競選，扮演好自己的角色；但家也不是一個講理的地方，很多時候話說開，很多不具名或是未經核實的消息真的不用刻意去談，因為真的討論了，反而給有心之人見縫插針的機會。
洪孟楷認為，什麼時間點推出2024總統或立委候選人真的不是很重要，重要的是推出來的人選一定要最強，能贏下2024大選的組合，這才是最重要的。
最後，洪孟楷更點出「三合」喊話國民黨現階段必須重視，一、過程心平氣和；二、在野一定要整合；三、推出最強組合。他相信這是大家共同的目標，黨中央也好，或是有志參選2024的人，一定會往這個目標並督促黨中央一同邁進。