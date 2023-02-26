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《原子》畢業成員陳信愷突收到兵單　主持、戲劇突喊卡

▲《原子》畢業成員陳信愷突收到兵單，主持、戲劇突喊卡。（圖／LiTV、星越娛樂提供）
▲《原子》畢業成員陳信愷突收到兵單，主持、戲劇突喊卡。（圖／LiTV、星越娛樂提供）

記者侯家瑜/綜合報導

《原子少年》前火星成員陳信愷，在節目結束後，便投入戲劇《扳手阿發》拍攝，接下來還將進入製播中的網路綜藝節目，擔任助理主持。不過演藝觸角邁向多元化發展的陳信愷，日前收到兵單，宣告4月底即將入伍，他日前接受LiTV訪問時，除了分享戀愛史之外，工作上也負責地說：「我會把目前進度收尾，不造成劇組影響。」同時調整好心情，希望用最好的狀態當兵去。

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除了與自家同門師弟令宇辰（原名：KK洪禹翔）感情深厚，自節目結束後，陳信愷與火星（已成團為FEniX） 每位成員，尤其是暖心小隊MAX都仍持續聯絡，彼此的情誼沒因各奔東西而消失。聊到那段日子，陳信愷最欣賞就是現今人氣團OZONE的成員周子翔，他笑說：「我覺得他很有魅力！他可以用表情或眼神去抓住一個人，之前錄影時碰過，我都會對他說『你眼神很殺好電喔』。」

▲陳信愷（右）與同門師弟令宇辰（左）感情深厚。（圖／LiTV、星越娛樂提供）
▲陳信愷（右）與同門師弟令宇辰（左）感情深厚。（圖／LiTV、星越娛樂提供）
私下不多話又帶點憂鬱，擁有姣好帥氣外型的陳信愷，自出道後就是不少粉絲心目中屬於BLUE的白馬王子，聊到理想型，他笑說：「靠相處的感覺！然後我第一眼是看腿…我有點腿控！」還爆料過去4任女友幾乎都是姊姊。至於分手原因，陳信愷自嘲是句點王，「我現在一直努力改善中，學些好笑的東西、變幽默，不然人家跟我講話，我都只會說『呵呵』，冷淡地回人家。」日後若遇到心儀的女生，陳信愷表示不會排斥戀愛，一切隨緣。

▲陳信愷私下不多話又帶點憂鬱。（圖／LiTV、星越娛樂提供）
▲陳信愷私下不多話又帶點憂鬱。（圖／LiTV、星越娛樂提供）
陳信愷接下正在製播階段的網路節目助理主持，目前也準備為新戲進劇組，好趕在4月底入伍前拍攝完畢，壓力可謂不小，幾乎沒太多玩樂時間，而私下對演戲衷情的他，曾幻想自己能與湯姆克魯斯拍戲，「看完那電影『捍衛戰士』就覺得他真的好帥。」

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