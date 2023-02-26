《美麗的他2》放送凝視殺、躺腿撒嬌 結局CP恐分手？
▲《美麗的他第二季》八木勇征（右）仰著頭看著萩原利久。（圖／MyVideo）
記者陳雅蘭/綜合報導
2023-02-26 15:22:43
日本人氣BL劇《美麗的他第二季》由萩原利久、八木勇征主演，日前兩人合體直播，吸引超過2萬人觀看。剛開直播沒多久，隸屬團體FANTASTICS from EXILE TRIBE的八木提到剛剛團體也開直播，宣布即將展開巡迴演唱會，下秒無預警對萩原脫口說出，「所以我想說，要不要再叫我男友來呢？」同時害羞眨眼與靦腆微笑，讓萩原也羞笑到逃離鏡頭，這一段「愛的暱稱」曝光讓粉絲暴動，甚至翻譯成各國版本在網路上廣傳重播，直呼根本「爆擊心臟」。
《美麗的他第二季》中，兩人關係躍進正式同居，「凝視殺」、「躺腿撒嬌」、「吹髮秀」等七大高甜時刻通通有之外，首集更上演「床戲」，萩原與八木睡同床面對面靠頭，萩原還忍不住凝視並撫摸對方頭髮，眼裡充滿愛。接著兩人在大庭廣眾下餵食冰淇淋，八木還不禁告白：「今天的你帥氣到...讓我再次喜歡上你。」讓萩原開心到嘴角上揚。然而萩原在派對被女生搭訕，八木出面解救但也打翻醋罈子，氣到脫下對方剛買的衣服，「你憑什麼讓女生摸！」吃醋模樣相當可愛。不僅如此，八木還躺在萩原大腿上，說完「你哪裡都不准去」後害羞躲進自己手臂裡，其實是在向對方撒嬌。 ▲《美麗的他第二季》八木勇征（右）使出摸頭殺。（圖／MyVideo）
2人劇中放閃沒有終點，八木看到等他回家的萩原趴在桌上睡著，流出寵溺眼神並摸著對方髮梢，忍不住想親下去，但萩原立刻彈開，八木主動雙手勾脖環抱，「別裝傻，你應該知道我想做什麼吧？」嘴巴嘟著就往對方唇上逼近，求愛意圖明顯。
《美麗的他第二季》上一集兩人關係出現變化，八木的感情沒有傳遞到總是活在自己幻想世界的萩原心中，兩人關係降到冰點，恐面臨分手破局。官方社群最新釋出最後一集預告照片，八木捧著萩原的臉頰，凝視對方雙唇，是否感情出現轉機？或是將於電影版延續，留下懸念伏筆，都讓粉絲已迫不及待。《美麗的他第二季》大結局將於2月28日在MyVideo上架。