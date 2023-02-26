白肉雞拉警報？陳建仁：國產肉雞土雞供應充足

國內近來除了缺蛋荒外，另傳出白肉雞也將拉警報，對此行政院長陳建仁今（26）日受訪表示，國人對白肉雞消費量逐年增加，每年需求量為60公噸，其中有30%是從國外進口，但進來美國有禽流感導致白肉雞進口量減少，但政府供應有做好調節與因應，強調國內生產肉雞、土雞供應量充足，請國人多多使用。
記者陳威叡／台北報導
對於除了缺蛋荒外，傳出白肉雞也將拉警報，陳建仁說，國人對白肉雞消費量逐年增加，白肉雞需求量每年是60萬公噸，其中有30%、18萬公噸是國外進口，而最近美國有禽流感，所以白肉雞進口減少，而政府在雞肉生產供應都有做很好的調節跟因應，國內生產肉雞、土雞供應量充足，請國人多多使用。
而雞蛋產量部分，陳建仁說，全世界都受到禽流感影響，雞蛋產量減少，台灣溫度降低導致雞蛋有供應不符合需求狀況，農委會有短中長期因應對策，包括短期加強雞蛋專案進口、橫向調節調度。
陳建仁說，中長期部分，包括把禽舍將開放式改為封閉式，避免禽流感與氣溫影響產蛋率，農委會也將在3月1日到立法院經濟委員會進行報告，報告中都會針對因應的措施有很好的說明。
陳建仁表示，政府面對禽流感與氣候變遷，都然對雞肉與雞蛋上有供需不足的現象，但政府會努力因應，一定可以把對人民的生活影響減到最低。