《寄生上流》翻版！蔡天鳳前夫一家被起底 犯罪背景驚悚
年僅28歲的香港名媛蔡天鳳遭遇不測，兇手竟是前夫一家人，為了錢財精心設計陷阱，目前犯罪成員及共犯包括前夫、前夫的哥哥、公公、婆婆，港媒起底這些人的背景，發現他們都有驚人的犯罪黑歷史，卻一直倚靠蔡天鳳的金錢生活，堪稱是電影《寄生上流》的翻版。
記者江芷稜/綜合報導
被認為視此樁命案策畫者的蔡天鳳前公公，是綽號「球哥」的警察，在職期間曾獲得香港警察長期服務獎，最高職位擔任警長，卻因調查案件涉嫌性侵，受害女子報警後，他最後自請離職，因此留下案底。
這一家人幾乎都有犯罪歷史，由於當年蔡天鳳曾以前公公的身分購買豪宅節稅，離婚後她大方供豪宅給前夫一家人入住，未料有意賣屋後，引起對方不滿，因而導致悲劇發生，港媒稱他在這回命案的處理手法，刻意干擾警方查出身分。
此外，蔡天鳳的前夫鄺港智有詐騙前科，誆騙他人投資黃金，結果捲款1千多萬元台幣潛逃被通緝，其哥哥有欠債紀錄被銀行追討，還找不到工作，蔡天鳳不計前嫌聘請他擔任司機，帶他參與名流活動，甚至與甄子丹合影，離婚仍不計金錢供養這一家人，最後反被下毒手，行為令人髮指，不少網友形容這樁奇案「根本是《寄生上流》現實版」、「真的太沒良心了」、「沒想到有這種人」，為蔡天鳳感到不值。