FOCASA馬戲藝術節戶還有2天！表演、美食懶人包收好快衝
首屆「FOCASA馬戲藝術節」在228連假連7天在台南火熱登場，今（26）日已來到馬戲藝術節第5天，在台南熱情晴朗的天氣下，展開戶外表演同樂活動「FOCASA馬戲糖果村」，馬戲表演班底邀請遊客上台大玩各種遊戲，直呼「馬戲最有趣的地方就是，村民們也是演出的一部份」，讓現場氣氛嗨到極點！接下來還有超過百場精彩表演，通通都在巨型馬戲棚登場，還有30攤美食市集就怕你吃不下！趁連假還沒放完，帶上親朋好友去台南感受馬戲魅力吧。
記者汪睿琦/綜合報導
2023第一屆FOCASA馬戲藝術節舉辦於台南南區水交社文化園區，距離高鐵台南站車埕28分鐘、台南火車站車程15分鐘，距離市區不算太遠的距離，繼便利又能帶領遊客稍微遠離城市喧囂，進入馬戲團奇幻魅力。
活動連續7天上演150場精彩表演，由來自日本、法國、澳洲、南韓等國，更還有台灣的各路馬戲好手輪番上陣演出，包含馬戲文化中最經典的精采雜耍秀、「九天玄女與姊妹們」的高空QQ糖秀、這次不走鋼管換走Q軟的橡皮糖之路！此外，民眾來馬戲藝術節不只能看精彩表演，還有集結30家台南風格美食攤位的「風格市集區」，主辦單位特別提醒「建議自備野餐墊」，歡迎民眾隨地而坐感受風格市集超CHILL魅力。
此外，還有全台首個舞台直徑長達13公尺的V-13馬戲棚，載了所有人的童年幻想，不論是大人小孩都可以在其中獲得奇幻的感官及視覺饗宴，據主辦單位透露，本屆更在V-13前方增加「引帳」，讓觀眾彷彿真的走入西方電影中的奇幻馬戲團，讓視覺效果及觀賞體驗更升級。
昨（25）日起馬戲藝術節帶領遊客走出戶外，襯托台南晴朗熱情的好天氣，擴大舉辦戶外場「馬戲糖果村」，現場現場民眾與馬戲表演者們大玩QQ糖、橡皮糖之路、摩天多拿滋等，大人小孩都玩得不亦樂乎，氣氛嗨到最高點。
接下來還有2天活動時間，糖果村、各式精采表演都還在持續進行中，想輕鬆看馬戲藝術節精彩表演的民眾可上KKday、TixFun、taketla拿票趣購票。不過經記者實際查詢，目前KKday限量95折優惠票已經售罄，TixFun、taketla拿票趣票價均約350元，民眾也可以追蹤馬戲藝術節官方臉書、instagram、官網獲取第一手資訊喔。
🎪FOCASA馬戲藝術節資料站
時間：即起到2023/02/28（二）
地點：水交社文化園區旁大草地 台南市南區興中街118號
購票方式：可上KKday、TixFun、taketla拿票趣購票，KKday 95折優惠票售罄，ixFun、taketla拿票趣票價均350元。