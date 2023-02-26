連假出遊避車陣　第三日熱門景點易塞路段搶先看

公路總局連假第三日路況第二報，截至今（26）日下午3時止，台61線鳳鼻~香山路段及中彰大橋南下路段、台74線大里~霧峰路段、台88線鳳山~大寮路段、台2線竹圍~淡水路段、台3線大溪~武嶺橋路段、台14甲線清境農場周邊、台19線北港路段、台21線日月潭周邊等路段有車多或壅塞情況。
記者黃仁杰／台北報導
明（27）日為二二八連假第3天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及部分觀光風景區將出現車潮，包含台1線水底寮~楓港路段、台61線鳳鼻~香山路段、台61線竹南及中彰大橋路段、台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德及接國3關廟交流道、台88線鳳山~五甲路段、台2線福隆及淡水路段、台9線礁溪、蘇花改及南迴公路、台9甲線新店~烏來路段、台26線楓港~墾丁等路段。提醒用路人於行前查詢路況，以減少於車陣壅塞的時間。
為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,080班次，疏運36,041人；東部國道客運路線共計行駛491班次，疏運8,776人。
明日為二二八連假第3天，依據目前預售情形，西部國道客運尚有62.66%空位，東部國道客運尚有86.02%空位，有搭乘需求之民眾，歡迎至各客運業者網站查詢。公路總局已督導各客運業者落實車輛安全整備及防疫措施，定期辦理場站及車輛消毒作業，請搭乘公路客運民眾也配合防疫規定，共同創造安心的乘車環境。