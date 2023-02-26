替神明辦事7年！「最帥乩童」片場圍阿飄 揭通靈結果
有著「最帥乩童」稱號的31歲演員黃新皓，近期參與了《國際橋牌社》外傳《和平歸來》的拍攝，飾演菜鳥住院醫師一角。黃新皓的父母都有通靈體質，家裡經營宮廟，他5歲就知道自己帶著天命，並在24歲正式開始替神明辦事，問他在拍攝《和平歸來》期間有什麼感應？黃新皓說拍攝現場的氣非常祥和又溫暖，這答案也讓《和平歸來》劇組人員想起另一個「感應事件」。
記者羅凌筠/綜合報導
《國際橋牌社》團隊先前製作過的紀錄片《孤軍—友軍》，講述在海軍陽字號驅逐艦南陽艦的二兵黃國章，離奇落海死亡的事件真相，故事主角黃國章的母親「黃媽媽」陳碧娥，數十年來除了拚命追查真相外，更成立「軍中人權促進會」，多年來無私幫助了上千個軍人申訴冤案。
而和劇組感情深厚的黃媽媽，在《和平歸來》拍攝期間也特地親自南下彰化拍攝現場探班；事後黃媽媽特別傳訊息給《和平歸來》劇組鼓勵道，在現場時感受到有很多靈界朋友在關注劇組拍戲，並說：「大家都很關心你們，希望你們好好拍攝。」說法剛好與黃新皓的感受不謀而合。
《和平歸來》以2003年台灣爆發SARS為背景改編創作的迷你影集。集結鍾瑶、張詩盈、柯宇綸、王彩樺、黃新皓、唐豐、陳以文、檢場、馬力歐、范宸菲、撒基努、林美貞、蘇炳憲等實力派演員共演，3月18日晚上10點於公視頻道開播。