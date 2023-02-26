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未來1週天氣3變化！開工日晚上又變天　1圖秒懂怎麼穿衣

▲明起冷氣團減弱回暖放晴，預計週三開工日晚間又有另一波東北季風南下，未來一週天氣3變化，提醒民眾留意保暖。（圖／NOWnews資料照片，記者張勵德攝）
▲明起冷氣團減弱回暖放晴，預計週三開工日晚間又有另一波東北季風南下，未來一週天氣3變化，提醒民眾留意保暖。（圖／NOWnews資料照片，記者張勵德攝）

記者汪睿琦/綜合報導

連假第二天還是冷颼颼，不過好消息是，中央氣象局預估明（27）日大陸冷氣團就會稍微減弱，各地氣溫會明顯回升，北部地區最高溫來到攝氏19度，中南部地區最高溫則來到攝氏24度，是個適合出遊的好天氣。不過氣象局也提醒，白天雖然回溫明顯，但早晚氣溫仍然偏低，今晚到明天清晨北部地區還是只有攝氏12到13度，日夜溫差很大，請早出晚歸的民眾多加件衣物禦寒。這波好天氣大約可以維持2天，週三（3/1）開工日晚間迎來另一波東北季風，北台灣機會再次降溫，水氣增多也會有下雨情形發生，一直到下週日（3/5）才有望轉乾回溫。

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▲中央氣象局預估，未來一週北部及東半部地區天氣變化快速，中南部地區雖然晴朗，但日夜溫差大。（圖／中央氣象局提供）
▲中央氣象局預估，未來一週北部及東半部地區天氣變化快速，中南部地區雖然晴朗，但日夜溫差大。（圖／中央氣象局提供）
氣象局預報員曾昭誠表示，明天連假倒數最後一天各地明顯會回溫不少，白天有望回升到最高溫攝氏18到20度，不過早晚氣溫仍低，氣象局也持續針對苗栗以北、宜蘭及金門發布低溫特報，局部地區可能出現攝氏10度以下低溫，提醒早出晚歸的民眾要注意保暖。

曾昭誠說，回溫情形將持續一直到週三（3/1）白天，周三晚間起又將有一波東北季風南下，迎風面的北部及東半部地區轉為有短暫的天氣，北台灣氣溫也會轉涼。這波冷空氣的強度還不到大陸冷氣團等級，不過曾昭誠也說，週三這波預計不會到228連假這種等級的冷氣團，預計影響到週五（3/3）才會稍微減弱，不過到了下週末又有東北季風將再次轉強，各地早晚氣溫偏涼，北部及東半部地區有短暫雨。

整體而言未來一週天氣，明起到週三開工日白天各地天氣大多穩地晴朗，白天氣溫持續回暖；周三晚間起東北季風增強，迎風面的北部及東半部地區有短暫雨，到週五東北季風減弱有一個短暫回暖放晴的空擋，但下週末東北季風再來，北部及東半部地區天氣變化相當快速，中南部地區雖維持多雲到晴的好天氣，但日夜溫差較大。


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