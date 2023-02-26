行程滿檔！再站台蔡培慧　賴清德：建設南投算我一份

南投立委補選將於3月4日投票，民進黨主席、副總統賴清德今（26）日前往南投，行程滿檔，替民進黨候選人蔡培慧站台。賴清德表示，過去縣長帶領的縣府很像放空城，才會二、三十年問題都沒辦法解決，要人沒人、要經費沒經費，所以讓蔡培慧當選來解決各地問題，就是給南投一個機會，如果蔡培慧當選，要建設南投，要算賴清德一份。
記者黃宣尹／台北報導
賴清德在蔡培慧、民進黨立委羅美玲、南投縣議員沈夙崢、吳棋楠、王秋淑、名間鄉長陳翰立、水里鄉長葉銘豐及前草屯鎮長洪國浩、前集集鎮長陳紀衡等黨公職陪同下，接連至名間鄉赤水北天宮、水里鄉永豐宮、集集鎮長安寺拜廟祈福，向神明祈求國泰民安，也為蔡培慧加油，希望鄉親支持，一起讓蔡培慧高票當選，「為南投爭一口氣」。
賴清德表示，這段時間幾乎每周都來幫蔡培慧助選，不論到哪裡，蔡培慧都可以講出為地方解決的問題和爭取的建設，也得到當地民代、鄉親的感謝。「拜託大家支持蔡培慧，希望大家給南投機會，南投不能四處出問題」。
賴清德進一步表示，南投在地的鄉長、民代很認真，大家共同建設地方，地方就會進步，「同樣的道理，南投要進步、種種問題要解決，譬如說垃圾的問題，大家希望可以有大間醫院可以照顧我們的健康，或者是要發展觀光，這都需要好人才，需要可以解決問題的好立委蔡培慧」。
賴清德強調，過去縣長帶領的縣府很像放空城，才會二、三十年問題都沒辦法解決，要人沒人、要經費沒經費。這兩、三年來蔡培慧擔任委員、執行長，一起和羅美玲、地方民代一起幫忙解決，「南投還有很多問題要解決，所以讓蔡培慧當選來解決各地問題，就是給南投一個機會，讓她當選，她會主動常來這裡幫忙解決問題」，如果蔡培慧當選，要建設南投，要算賴清德一份。