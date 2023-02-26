連假第三日國道預測出爐　11路段嚴防車多時段

今（26）日為和平連續假期第2日，下午國道壅塞路段包括國1北向新竹系統至湖口；國3北向關西服務區至大溪；國5北向宜蘭到坪林路段車多外，其餘路段均能維持行車順暢。截至18時，國道交通量為88.3百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期範圍。
記者黃仁杰／台北報導
此外，今日11時37分於國3北向37.4公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外線及路肩車道，於12時02分排除，造成後方車流回堵2公里；15時30分於國1南向303公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於15時49分排除，造成後方車流回堵3公里，16時40分於國6西行國姓2號隧道25公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於16時56分排除，造成後方車流回堵4公里均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
明（27）日為和平連續假期第3日，預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
高公局預判，明日重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，避開車多時段，節省寶貴時間。
而明日國道相關疏導措施包括14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。高公局呼籲，民眾行車注意車前狀況並保持安全距離，如遇車多壅塞情形仍請耐心駕駛。