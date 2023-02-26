拿出拒絕垃圾的態度！賴清德籲竹山人拒林明溱當立委

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民進黨候選人蔡培慧今（26日）在竹山的造勢晚會，是陳建仁擔任行政院長以來首場輔選活動，他帶著平板上台，略顯緊張，不時用眼角瞄稿。陳建仁秉持一貫溫暖風格，稱讚蔡培慧20幾歲便投入家鄉震後重建，農村長大的她，擔任不分區立委時推動三保一金照顧農民，雖然二度參選失敗，卻不忘對鄉親的承諾，若能將她送進立法院，南投一定可以轉型成農工大縣。
壓軸的賴清德攻勢凌厲，先是細數竹山歷史，是南投開墾的第一個城鎮，有「前山第一城」美名，接著切入近20年發展停頓不前，好不容易在陳東睦手裡有了改變，但前縣長林明溱承諾的竹藝園區不見蹤影，甚至要把全縣垃圾載來竹山。
賴清德說，林明溱從集集鎮長、縣議員、立委當到縣長，能做的都做了、沒解決的還是沒解決。南投人30年來支持他、擁護他夠了，應該換人做做看，「總不能做完換兒子做，天下沒這種道理吧？」他說林明溱要竹山人自己解決垃圾問題，竹山人就要團結一致，用拒絕垃圾的態度，拒絕他再擔任立委。
賴清德接著再度感謝陳東睦，願意不分黨派支持蔡培慧，顯見蔡培慧當不分區立委和中辦執行長時，建設家鄉不分黨派，才獲得陳東睦情義相挺，甚至投桃報李寫信給鎮民。賴清德說，自己多次聽蔡培慧演講，聽到她提及家鄉越來越稀微，講到不捨落淚，內心十分感動，既然別人佔著位子不做事，為什麼不給她一個機會？
賴清德越說越激動，自己鼻音也重了起來，他強調這次選舉不是黨派之爭，是給南投一個機會，最後深深鞠躬懇求大家，3月4日一定要出來投票。