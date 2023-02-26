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拿出拒絕垃圾的態度！賴清德籲竹山人拒林明溱當立委

▲賴清德稱讚陳東睦（右一）有情有義，舉薦賢才不分黨派。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.26）
▲賴清德稱讚陳東睦（右一）有情有義，舉薦賢才不分黨派。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.26）

記者顏幸如／南投報導

南投立委補選，副總統賴清德今晚與行政院長陳建仁合體，在選區第二大票倉為蔡培慧助選。陳建仁初次站台略顯緊張，賴清德時而感性時而憤慨，講到對蔡培慧的不捨一度略帶鼻音，提到林明溱要把全縣垃圾載到竹山，氣憤呼籲竹山人要團結一致，用拒絕垃圾的態度拒絕林明溱再當立委。他說大家30年來支持擁護林明溱已足夠，「是該換人做做看了」。

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▲陳建仁、賴清德首次同台為蔡培慧輔選。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.26）
▲陳建仁、賴清德首次同台為蔡培慧輔選。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.26）
竹山鎮選舉人口4萬4千多人，在南投第2選區7鄉鎮中的人數，僅次於南投市的8萬人。雖然蔡培慧在縣長選舉時，竹山以13,102票輸給許淑華的15,696票，但此次立委補選，與林明溱因垃圾問題鬧翻的無黨籍竹山鎮長陳東睦，以得票率67.67%高票連任，並全力挺相蔡培慧，竹山鎮因此成為一級戰區。

民進黨候選人蔡培慧今（26日）在竹山的造勢晚會，是陳建仁擔任行政院長以來首場輔選活動，他帶著平板上台，略顯緊張，不時用眼角瞄稿。陳建仁秉持一貫溫暖風格，稱讚蔡培慧20幾歲便投入家鄉震後重建，農村長大的她，擔任不分區立委時推動三保一金照顧農民，雖然二度參選失敗，卻不忘對鄉親的承諾，若能將她送進立法院，南投一定可以轉型成農工大縣。

▲陳建仁初次輔選略顯緊張，主辦單位準備了演講台讓他可以看稿。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.26）
▲陳建仁初次輔選略顯緊張，主辦單位準備了演講台讓他可以看稿。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.26）
壓軸的賴清德攻勢凌厲，先是細數竹山歷史，是南投開墾的第一個城鎮，有「前山第一城」美名，接著切入近20年發展停頓不前，好不容易在陳東睦手裡有了改變，但前縣長林明溱承諾的竹藝園區不見蹤影，甚至要把全縣垃圾載來竹山。

賴清德說，林明溱從集集鎮長、縣議員、立委當到縣長，能做的都做了、沒解決的還是沒解決。南投人30年來支持他、擁護他夠了，應該換人做做看，「總不能做完換兒子做，天下沒這種道理吧？」他說林明溱要竹山人自己解決垃圾問題，竹山人就要團結一致，用拒絕垃圾的態度，拒絕他再擔任立委。

▲賴清德拜託大家給蔡培慧一個機會，立委換人做看看。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.26）
▲賴清德拜託大家給蔡培慧一個機會，立委換人做看看。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.26）
賴清德接著再度感謝陳東睦，願意不分黨派支持蔡培慧，顯見蔡培慧當不分區立委和中辦執行長時，建設家鄉不分黨派，才獲得陳東睦情義相挺，甚至投桃報李寫信給鎮民。賴清德說，自己多次聽蔡培慧演講，聽到她提及家鄉越來越稀微，講到不捨落淚，內心十分感動，既然別人佔著位子不做事，為什麼不給她一個機會？

賴清德越說越激動，自己鼻音也重了起來，他強調這次選舉不是黨派之爭，是給南投一個機會，最後深深鞠躬懇求大家，3月4日一定要出來投票。

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