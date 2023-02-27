才剛同框宋慧喬！許光漢「夢幻合體」泰國女神Bella
奇幻愛情泰劇《天生一對》男女主角泡泡哥Pope與Bella，再攜手合體電影《天生一對2 大電影：再續前緣》（Love Destiny: The Movie），電影在泰國上映期間締造影史最快破億電影，開出上映3日破億票房好成績，更引發泰國觀眾全家出動看電影的風潮。近日，Bella出席米蘭時裝周，「夢幻合體」台灣男星許光漢，也引起熱烈討論。
記者黃雅琪/綜合報導
泰英混血兒女主角因電影熱潮知名度大漲，國內外活動邀約不斷，近日女主角Bella受邀參加米蘭時裝周，與台灣男神許光漢同框出席品牌時裝秀，顏值爆表的兩人令粉絲嗨翻天直呼是「夢幻組合」，也讓台灣粉絲相當期待《天生一對2 大電影：再續前緣》的上映。而Bella日前在媒體訪問時透露，《天生一對2 大電影：再續前緣》上映期間她也親自力挺電影，在戲院重溫了非常多次，她說：「這部電影有太多細節可以一看再看了，既有愛情又有武打戲和歷史，一應具全，每次都是笑著走出戲院，看完非常滿足也很快樂！」
電影《天生一對2大電影：再續前緣》劇情描述，巴普（塔納瓦特飾）多年來一直夢見一位神祕女子。一次機緣下，巴普認識了和夢中一模一樣的女孩花蕊（拉妮坎彭飾），並深信她就是命中注定的靈魂伴侶。然而花蕊不相信命運，且早已心有所屬馬希斯（帕瑞斯飾），一位有奇怪口音的男人。詭異的是，馬希斯的所有特性皆和記載卡拉閣女士行為的文獻相同。《天生一對2 大電影：再續前緣》將於3月10日上映。