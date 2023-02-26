「全動法」修法如戒嚴軍管？國防部：應對認知作戰威脅
國防部21日公告「全民防衛動員法」修正草案，全案更名為「全民防衛動員準備法」，由於增訂在動員階段，散播不實訊息處3年以下有期徒刑，網路傳播加重其刑至二分之一，並將新聞從業人員、網路平台應用服務提供者納入動員方案，遭質疑「如同戒嚴軍管」。對此，國防部今日晚間澄清表示，「全動法」係應對敵人認知作戰威脅、確保國家安全的必要措施，部分媒體所謂「如同戒嚴軍管」，並非事實。
記者呂炯昌／台北報導
針對媒體報導「國防部動員準備令下達就管制及優先使用媒體」等情，國防部今日說明指出，考量戰時或緊急狀態下，對正確資訊傳播及錯、假訊息處理，必須有效規範，現行「動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法」，已就應配合辦理事項訂有規範；另如「災害防救法」及「傳染病防治法」，亦有相關規定。
國防部指出， 「全民防衛動員準備法」修正草案，主要區分動員前、後，對傳播媒體及通訊設備的管理規定，期維護軍事安全及戰事遂行，係應對敵人認知作戰威脅、確保國家安全的必要措施。部分媒體所謂「如同戒嚴軍管」，並非事實。
本次修法引發關注部分，主要針對動員時期散布不實訊息影響國安與社會安定，草案增訂動員實施時期，散播有關動員、徵購、徵用之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。
國防部指出，以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具散播不實訊息，加重其刑至二分之一。草案也參考「災防法」增訂，動員實施時期，犯竊盜、詐欺、侵占、恐嚇取財、搶奪、強盜之罪者，得依刑法或其特別法之規定，加重其刑至二分之一。
國防部於21日預告修正「全民防衛動員準備法」，預告期為14天，草案仍須報備行政院審查後函送立法院審議。