綠青年團深入南投 謝子涵：想讓大家知道蔡培慧初心不變
南投立委補選將於3月4日投票，民進黨候選人蔡培慧勤走基層，力拚翻轉艱困選區，除了副總統、民進黨主席賴清德頻繁到當地站台外，黨中央也由副祕書長黃建嘉率領12人團隊進駐，青年部主任阮俊達、副主任謝子涵則與青年部同仁輪流帶領「國務青」當起蔡培慧分身，深入大街小巷拜票。謝子涵表示，這陣子大家盡全力，希望能多發出一張推薦傳單，讓大家知道蔡培慧一路走來保有對家鄉的熱情，是有能力讓南投換新的候選人，希望南投人給南投一個機會，換人為南投服務。
記者黃宣尹／台北報導
謝子涵說，這陣子與「國務青陪慧團」到南投各鄉鎮當蔡培慧的分身，在情人節、開學前的日子與週末假期，穿梭在早市與黃昏市場、山坡上的三合院、微熱山丘的村民市集、市區的大街小巷與大小夜市，就是希望能多發出一張推薦傳單、文宣面紙與口罩，能拜託更多南投鄉親在 3月4日立法委員補選日出門投票，支持蔡培慧。
謝子涵說，大家不只家戶拜訪賣力拉票、在人潮眾多的地方宣講，也舉辦青年座談，就是希望跟大家說說認識的蔡培慧是最願意傾聽青年聲音，也是最有能力讓南投換新的候選人。
謝子涵說，蔡培慧過去不論是在社運，還是進入到體制內，想為地方、人民服務的初心都沒有改變，面對對手家族卡位政治的盤根錯節，仍盡全力保有對家鄉的熱情，轉換成行動力。
她說，蔡培慧從921的重建工作、農業改革運動、體制內修法，再到為南投爭取建設資源，一路走來的堅持與勇敢，給了對於想要參與公眾事務的年輕朋友很大的鼓舞，也給南投新的改變希望。
謝子涵說，南投的朋友一定要好好把握這樣的人選，距離投票日剩下不到一星期的時間，拜託大家跟身邊的南投朋友拉票，一起當蔡培慧的分身，給南投一個全新的機會，換人為南投服務。