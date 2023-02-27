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今晨8.2度、5縣市防低溫！午後天氣回暖　這兩天再迎鋒面

▲中央氣象局指出，今（27）日起大陸冷氣團減弱，清晨各地氣溫仍偏低，臺中以北及宜蘭低溫10到12度，其他約13到15度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，白天北臺灣高溫回升至18到20度，其他地區普遍回到20度以上，高屏則可以來到23至25度。（圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象局指出，今（27）日起大陸冷氣團減弱，清晨各地氣溫仍偏低，臺中以北及宜蘭低溫10到12度，其他約13到15度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，白天北臺灣高溫回升至18到20度，其他地區普遍回到20度以上，高屏則可以來到23至25度。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局指出，今（27）日起大陸冷氣團減弱，清晨各地氣溫仍偏低，臺中以北及宜蘭低溫10到12度，其他約13到15度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，白天北臺灣高溫回升至18到20度，其他地區普遍回到20度以上，高屏則可以來到23至25度；天氣方面，大臺北山區及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，此外中部以北、東北部及東部高山道路夜間請慎防結冰或路面濕滑。

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氣象局也針對5縣市發布低溫特報，包含嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

▲（圖／氣象局提供）
▲氣象局也針對5縣市發布低溫特報，包含嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣。（圖／氣象局提供）
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面及中部有鬆散低雲，東半部海面有回波，宜、花及恆春半島零星少量降雨、不明顯。冷空氣略減弱，因「輻射冷卻」加持，截至5：03本島縣市平地最低氣溫出現在台南(後壁區)8.2度；其他各地區平地最低氣溫：北部(新北深坑區)10.7度，中部(嘉義中埔鄉)9.0度，東部(花蓮壽豐鄉)11.3度。

吳德榮說，最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日白天起至週三（1日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升；水氣減少，各地晴朗穩定，東半部偶有局部少量降雨的機率。今晨因「輻射冷卻」加持，中南部氣溫明顯偏低，各地區平地氣溫：北部11至21度，中部9至24度，南部9至27度，東部11至24度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週三晚起至週五（3日）東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量稍增，大台北東側、東半部有局部短暫降雨的機率；北台轉涼，其他地區影響小。週六、下週日（4、5日）水氣逐日減少；週六西晴、東半部偶有局部短暫雨；下週日各地晴朗穩定，白天氣溫升，清晨氣溫低，日夜溫差很大。（編輯：孫唯容）

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