蔡天鳳頭顱有「撞擊裂傷」！前公公情婦涉窩藏嫌犯也遭逮
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑遭前夫全家碎屍、烹煮。26日晚間，警方在大湯鍋內找到蔡天鳳的頭顱，而軀幹、雙手則尚未尋回，其頭顱有撞擊裂傷，恐為致命傷。警方也表示，除了找到頭顱外，懷疑死者前公公的47歲情婦是共犯，涉嫌窩藏死者前夫，遭到逮捕。
編輯中心/綜合報導
香港名媛蔡天鳳慘遭到前夫一家殺害、分屍，警方在大埔龍尾村一處民宅內冰箱內，發現蔡天鳳的雙腳殘肢，其中腿肉已被削到見骨，小腿則保留完整，現場有2鍋煲湯，帶回化驗後，法醫從鍋內找到蔡天鳳的頭顱，頭顱右耳後方有撞擊裂痕，懷疑是致命傷；此外，湯鍋內還有胸骨、碎肉、頭髮以及紅蘿蔔、青蘿蔔，手段相當兇殘。
綜合港媒報導，警方昨天也以「協助罪犯」的罪名，在尖沙咀區再拘捕一名47歲姓伍中國籍女子，其真實身份為死者前公公的情婦，伍女在娛樂場所工作，兩人在工作場合相識。
警方指出，進行分屍案的租屋處，就是以死者前公公與伍女的名義承租，且伍女還花每個月四萬元港幣，另租一間位在九龍的住，伍女供稱九龍的房子就是要給死者的前夫躲藏。
警方表示，目前涉案遭逮的5人中，65歲前公公、31歲前大伯都以謀殺罪嫌起訴，死者前夫落網後則稱身體不適，仍在醫院治療中。（編輯：孫唯容）