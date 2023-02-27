土地出租　中市環保局籲慎選承租人

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環保局表示，行政院環境保護署為保障土地出租人權益，已於去年12月21日訂定「出租不動產（土地、廠房）建議約定事項」，建議出租人簽訂租賃契約時，務必將設置管理措施、定期巡查相關管理措施、廢棄物清理責任約定等事項，納為租賃契約的一部分內容，避免土地、廠房出租後，遭惡意違法貯存、堆置或棄置廢棄物，致出租人須共同負擔棄置場址的廢棄物清理責任。
環保局指出，環保局於110年8月會同彰化地檢署、環保署等單位查獲台中市梧棲區及龍井區各有一處土地，土地所有人出租給廢木材再利用業者後，遭再利用業者非法棄置大量廢木材，該業者遭移送法辦，但遲未將棄置的廢棄物清理完畢，現由土地所有人清理回復原狀，截至今年2月清理7,000公噸，清理費估計已花費4,410萬元，預估今年3月底可清理完畢。
環保局提醒，若土地出租人發現土地或廠房遭非法棄置，請撥打0800-066666報案專線主動通報環保局，並提供租賃相關資料及配合環保局指示辦理，以利環保局迅速查獲棄置廢棄物元兇，溯源循線追查廢棄物產源，才可有效要求廢棄物的產源負起清理責任，降低土地所有權人的損失及法律上責任。倘若無法釐清清理廢棄物的行為責任，則將由土地所有人、管理人或使用人負起清理責任。
環保局呼籲，任意棄置廢棄物，或未經主管機關許可，提供土地、廠房供回填、放置廢棄物，已觸犯廢棄物清理法相關規定，最重可處5年以下有期徒刑得併科新台幣1,500萬元以下罰金，且事後仍需負起環境復原的責任。