疫情逆勢創業！ㄚ頭鼓勵主婦當老闆　一年豪賺10億　　　

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嚴格自律儲蓄，定期定額買基金
從18歲開始，ㄚ頭就嚴格自律，每月固定存款1.6萬元，交通費額度只有2,000元，寧願走路回家也不亂花錢，再將存款定期定額購買基金，即使2、3個月沒收入也不停滯，花了5年存到第一桶金。她笑說存第一筆最辛苦，之後錢會很快翻倍。她28歲就花了1,470萬元，為媽媽和弟弟買了第一棟房。之後小房換大房，再花1,880萬元選在離電視台近的內湖區置產，婚後在內湖又砸了4千多萬元購入80、90坪的新家。
丫頭是個穩健型投資者，對股票、房產態度保守，在疫情期間，持續買進美金、人民幣，趁低點時買進，放長期平均風險，買個3、5年以上觀察報酬率才決定是否贖回，不會躁進盲目跟隨風潮，回歸正常生活後，這些外幣在旅行時也能用到。
創業親力親為，學習看懂財務報表
投資副業亦是如此，丫頭依照行情趨勢，持續注入投資基金，不會與副業盈虧混合，絕不拿本行收入補錢坑。她開了第一家餐酒館，陸續跨足到不同產業，先從產品設計、品牌打造、財務規劃找到財富密碼，站穩腳步，才會開啟下一個新起點。儘管學歷不高，她當老闆後從零開始，學習行銷、營運、會計，親自看財務報表，了解創業要設停損點，還要準備固定開銷的週轉金，每一步都很謹慎，顛覆了昔日「藝人創業只是砸錢」的刻板印象。
她旗下手搖飲品牌「不要對我尖叫」，結合台灣傳統茶香與小清新質感，走出了自己的路線，再透過總代理進軍海外，於全球香港、東南亞、美加等處開設數百家分店，並砸了3、400萬註冊商標，就是不讓心血被輕易盜走，親力親為的程度，讓人刮目相看。
疫情再創新收入，小資族也能當老闆
疫情期間，許多家庭面臨收入不穩的困境，丫頭觀察到很多主婦們都想積極創造第二春，所以與好友森田一起成立電商平台，協助小資族創業，即使資金不多，也能輕鬆當老闆，第一年就有10億元營收，期許今年能創下18億元的新紀錄。不過，平台成立之後，面臨許多仿冒者，盜用代言人形象詐騙，ㄚ頭不時呼籲粉絲不要上當。
ㄚ頭自信地說，女性經濟獨立很重要，即使結婚都要有賺錢能力，可以為自己購物、打造未來；鑑於手搖飲事業在海外相當成功，一直對房地展較為保守的她，不排除到海外置產，考慮到紐約與日本買房子投資，希望趁海外國家房市低迷時，出手購入也不錯，已經謹慎考慮中。
給小資女的理財tips！
按部就班：每天做事要有計劃表，按順序完成重要事項，不能拖延鬆懈。
強迫儲蓄：每月先扣掉固定金額投資，剩餘收入才能消費，先存到100萬後翻倍很快。每年會規畫犒賞自己的禮物、應酬費、旅遊基金等項目金額，不能超額花錢。
長線投資：找專業理財顧問規畫買基金、外幣，至少放3、5年長期觀察，再考慮是否贖回，只買1、2年容易卡在高點賠錢。疫情當下遇低點，更要加倍買進，若回穩則恢復原先金額。
房產首選地段：買房要冷靜議價、守住底線，選擇關鍵在於「地點」，要挑採光好、視野好、離工作地點近的房屋住，寧願努力多賺點錢還貸款。
不亂補錢坑：投資副業時，要懂得看財務報表。各個項目獨立運作，不會互相影響，不能虧損時彼此補坑，要有盈餘才能投資下個標的。