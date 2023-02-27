辜寬敏辭世享耆壽97歲　制憲基金會：圓滿走完人生花道

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣制憲基金會指出，辜寬敏自30餘歲起，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國與國家正常化志業。這不僅是一場政治運動，更是一場台灣人「思想革命」。所為無他，就是為了心愛的祖國– 台灣，期待台灣如同美國、澳洲、紐西蘭與南美洲等移民社會一般，最終成為一個獨立、正常，且有尊嚴的國家。
台灣制憲基金會稱，辜寬敏當面向前日本首相安倍晉三表達台日關係密不可分想法，促成「台灣有事就是日本有事」概念；2009年成立搶救台灣行動聯盟，發起全國319鄉鎮公民行動巡迴演講；2010年成立新台灣國策智庫；2013年成立新台灣和平基金會；2019年成立台灣制憲基金會，2020年發動台灣憲政史上首次制憲公投案，2021年號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動。
台灣制憲基金會表示，辜寬敏認為，台灣過去被殖民統治歷史非常悲哀，但正因為如此，不能再繼續輪迴下去。台灣人必須終結這種悲哀命運，未來長長久久歷史，是值得期待和奮鬥。當今，台灣社會絕大多數人，都認為台灣是一個獨立自主國家。但大多數人也都同意，台灣還「不正常」，其根本原因在於，至今仍在使用以大中國為背景而設計，將台灣和中國視為同一個國家的《中華民國憲法》。台灣沒有一部基於台灣制憲力產生的憲法，台灣社會仍對於國家定位問題模糊不清，也為中國文攻武嚇，埋下木馬屠城的伏筆。此不僅無益於台灣安全，更是禍害無窮。
台灣制憲基金會表示，辜寬敏於人生最後花道之際，念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法。希望從根本上團結並凝聚「台灣人意識」，深化台灣人民的「國民意識」與「國家意識」，更期許台灣年輕世代，勇敢站出來承接歷史任務，不僅為了這一代，更為了後代子子孫孫，讓國家最終能以「台灣」之名，驕傲地昂首闊步於世界舞台。
台灣制憲基金會指出，辜寬敏的快意人生，有悲喜，也有苦樂。他為了台灣，盡情盡興地走到了今天。雖然台灣仍不盡完美，雖然台灣國家正常化工程尚未完工，但很感佩辜寬敏奮鬥至人生最後一刻。有關辜先生悼念場域，將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思辜先生之精神與理念。