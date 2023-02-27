啦啦隊女神愛吃番茄醬 「體重不到40kg」臉卻腫得像貢丸
富邦育樂專屬啦啦隊「Fubon Angels」4位人氣成員慈妹、奶昔、丹和秀秀子，日前出席代言活動，其中慈妹分享，從小喜歡喝鋁箔包的飲料，每天當水喝，不過因家族遺傳，體重依舊不到40公斤，「小時候很喜歡吃番茄醬包，結果導致整張臉水腫，我四肢很細，頭很大，整個人很像貢丸插在竹籤上。」雖然許多人羨慕慈妹的身材，但其實她深受腸胃問題困擾，最高紀錄曾7天沒排便，加上懶得上廁所，所以還曾罹患膀胱炎。
記者侯家瑜/綜合報導
秀秀子也自認愛喝飲料，一天可以喝2杯手搖飲，有時候把手搖飲當正餐，誇張程度連團員聽了直搖頭。秀秀子還被爆料，超喜歡「吃」冰塊，經常抱一包冰塊邊看電視當零食吃，加上她不愛運動、不曬太陽，下半身容易囤積，讓她十分困擾。不過身為團內「炫腹大師」的秀秀子，自有維持「六塊肌」的一套方式，就是每天固定做100下仰臥起坐。
先前因抖音影片，被譽為新一代啦啦隊女神的奶昔，透露自己從小就是藥罐子，飽受胃潰瘍、鼻過敏和骨盆腔發炎困擾。而啦啦隊裡的健康寶寶丹丹，平時不喝冰品，不吃油膩食物，手搖飲只喝無糖，吃速食會把薯條去鹽，炸雞不吃雞皮，嚴格管控飲食，平時會購買很多茶包，像是桂圓紅棗茶、黑豆水等等。比起其他團員，丹丹確實比較少健康問題，而她也是團員們公認皮膚最好的一位，平常只擦化妝水和乳液，就維持好膚質。