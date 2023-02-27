連假後2天回暖好出遊！日夜溫差大注意保暖 開工又變天
228連假經過前2天冷颼颼的天氣，終於回暖放晴了！今（27）日清晨雖仍受冷空氣影響，台灣本島最低溫落在台南後壁的攝氏8.2度。不過到了白天陽光露臉後就明顯回暖了，天氣風險管理開發公司預估，中南部地區白天最高溫可達攝氏20到25度，迎風面北部、東半部地區高溫則落在攝氏18到20度，日夜溫差大，提醒早出晚歸的民眾務必注意保暖。這波好天氣可持續到週三（3/1）開工日白天，週三入夜後又將有一波東北季風逐漸增強，屆時迎風面北部、東半部地區氣溫又將下滑且轉為有短暫雨的天氣。
記者汪睿琦/綜合報導
天氣風險表示，今天天氣全台各地都相當穩定，北部地區、東半部地區會是多雲時陰偶有局部短暫雨的天氣，不過北部及東半部地區降雨情況會隨著環境水氣收乾而停歇，天氣也將逐漸轉好，而中南部則是晴時多雲的穩定天氣。
明（28）日連假最後一天還是維持好天氣，全台各地受高壓迴流偏東到東南風環境影響，白天高溫將持續回升，北部地區、宜蘭地區來到攝氏21到24度，中部地區、花蓮、台東來到攝氏22到24度，南部地區則有攝氏24到26度，天氣狀況也大致是晴時多雲的型態，不過值得注意的是，清晨溫度仍有機會掉到攝氏13到15度，日夜溫差大還是要請民眾多加注意。
天氣風險預估，這波穩定的天氣可持續到週三白天，週三入夜後東北季風將逐漸增強，迎風面北部地區、東半部地區氣溫下降，中南部地區則是早晚明顯偏冷，是日夜溫差大的型態。天氣部分，北部地區、東半部地區是多雲時陰有短暫雨的天氣，其他地區則是多雲到晴。目前看來到週五（3/3）東北季風會稍微減弱，但週六(3/4)又會再次增強，本週中後期都會是受東北季風影響的天氣型態，迎風面地區持續有局部短暫雨情形發生，其他地區則是晴到多雲的天氣型態。