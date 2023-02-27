快訊／開門45分鐘「園區8成滿了」！九族文化村急發公告

連假後2天回暖好出遊！日夜溫差大注意保暖　開工又變天

▲228連假經過前2天冷颼颼，難得見到陽光了！今天和明天都將是回暖、穩定的好天氣，民眾不妨把握機會出門走走。（圖／記者汪睿琦攝）
▲228連假經過前2天冷颼颼，難得見到陽光了！今天和明天都將是回暖、穩定的好天氣，民眾不妨把握機會出門走走。（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

228連假經過前2天冷颼颼的天氣，終於回暖放晴了！今（27）日清晨雖仍受冷空氣影響，台灣本島最低溫落在台南後壁的攝氏8.2度。不過到了白天陽光露臉後就明顯回暖了，天氣風險管理開發公司預估，中南部地區白天最高溫可達攝氏20到25度，迎風面北部、東半部地區高溫則落在攝氏18到20度，日夜溫差大，提醒早出晚歸的民眾務必注意保暖。這波好天氣可持續到週三（3/1）開工日白天，週三入夜後又將有一波東北季風逐漸增強，屆時迎風面北部、東半部地區氣溫又將下滑且轉為有短暫雨的天氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
天氣風險表示，今天天氣全台各地都相當穩定，北部地區、東半部地區會是多雲時陰偶有局部短暫雨的天氣，不過北部及東半部地區降雨情況會隨著環境水氣收乾而停歇，天氣也將逐漸轉好，而中南部則是晴時多雲的穩定天氣。

明（28）日連假最後一天還是維持好天氣，全台各地受高壓迴流偏東到東南風環境影響，白天高溫將持續回升，北部地區、宜蘭地區來到攝氏21到24度，中部地區、花蓮、台東來到攝氏22到24度，南部地區則有攝氏24到26度，天氣狀況也大致是晴時多雲的型態，不過值得注意的是，清晨溫度仍有機會掉到攝氏13到15度，日夜溫差大還是要請民眾多加注意。

▲好天氣將持續到228連假最後一天，天氣風險表示明天全台各地受高壓迴流偏東到東南風環境影響，白天高溫將持續回升。（圖／氣象局）
▲好天氣將持續到228連假最後一天，天氣風險表示明天全台各地受高壓迴流偏東到東南風環境影響，白天高溫將持續回升。（圖／氣象局）
天氣風險預估，這波穩定的天氣可持續到週三白天，週三入夜後東北季風將逐漸增強，迎風面北部地區、東半部地區氣溫下降，中南部地區則是早晚明顯偏冷，是日夜溫差大的型態。天氣部分，北部地區、東半部地區是多雲時陰有短暫雨的天氣，其他地區則是多雲到晴。目前看來到週五（3/3）東北季風會稍微減弱，但週六(3/4)又會再次增強，本週中後期都會是受東北季風影響的天氣型態，迎風面地區持續有局部短暫雨情形發生，其他地區則是晴到多雲的天氣型態。

▲到週三晚間，下一波東北季風將逐漸增強，北部地區、東半部地區是多雲時陰有短暫雨的天氣，其他地區則是多雲到晴。（圖／氣象局）
▲到週三晚間，下一波東北季風將逐漸增強，北部地區、東半部地區是多雲時陰有短暫雨的天氣，其他地區則是多雲到晴。（圖／氣象局）

未來1週天氣3變化！開工日晚上又變天　1圖秒懂怎麼穿衣

不只九族文化村！拉拉山賞櫻潮擠爆　上山「多1步」免塞

北市3月「賞花地圖」！牡鵑、玫瑰接連開：一路玩到年底

FOCASA馬戲藝術節戶還有2天！表演、美食懶人包收好快衝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀