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交通成本增9成！收入高低不影響國人遊日　最愛在這消費

▲聯合信用卡處理中心統計分析發現，國人赴日刷卡消費較疫情前增3成，而且年收入75萬以下赴日刷卡消費占7成。（圖／擷取自Pexels）
▲聯合信用卡處理中心統計分析發現，國人赴日刷卡消費較疫情前增3成，而且年收入75萬以下赴日刷卡消費占7成。（圖／擷取自Pexels）

記者顏真真／台北報導

邊境解封後，根據聯合信用卡處理中心統計分析，有近8成以上民眾表達想出國意願，最想去的國家就是日本，而且光是去（2022）年12月國人去日本刷卡消費較疫情前增加3成，平均單卡消費筆數及金額超越疫情前，又以百貨公司總消費金額占比24%最高，而且收入高低完全不影響民眾出國意願，年收入未達50萬在日本刷卡消費筆數占了52.4%，加上年收入50至75萬元占比更超過7成，並以年輕族群最熱衷，只是後疫情期間平均旅遊運輸業成本也較疫情前高出幾近90%的費用。

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台灣於2022年10月重新開啟國門，讓航空及旅遊業者擺脫疫情陰霾看到希望曙光，而對已經悶了3年的台灣人來說，更是躍躍欲試，迫不及待計劃出國旅遊散心，根據交通部觀光局的觀光統計，台灣人於2022年每月出國人次逐漸增加，其中又以10月以後開放國門放寬出入境限制後，出國人次增加幅度最大，而在12月份我國出國人次最多的國家以日本17萬3765人次居冠，約占12月份整體出國人次的一半，且除了美國外，台灣人的出國地點仍以亞洲為主。

以台灣人至日本旅遊為例，比較疫情前後，台灣人在日本消費不論是出國人次或是消費筆數及金額，12月表現的比10月及11月好，12月出國人次雖未恢復至2019年水準，但已近一半人次，且因2023年連假較多，可預期出國人次將持續攀升，但消費金額卻已呈正成長，較2019年12月增加28.7%，其原因可能為日圓貶值，加上台灣人久未出國的報復性消費所致。

在聯卡中心這次數據分析所觀察期間，適逢日圓大幅貶值的誘因，許多遊日民眾在日本消費能力似乎瞬間提高許多，可看到2022年台灣人於日本商店使用信用卡面對面消費自從10月國門開放後，不論是單筆消費金額或單卡金額逐漸往上增加，其中12月份平均單筆交易金額4826.5元，較2019年成長28.8%；平均單卡交易筆數4筆，較2019年成長7.3%；平均單卡交易金額19076.3元，較2019年成長38.2%。

雖然民眾能夠開心出國使用信用卡消費，但因為國門大開讓許久沒有出國的民眾都紛紛想要出國，造成機票需求大於供給，且由於疫情因素影響許多廉價航空營運，以往廉價航空提供的廉價機票已不復多見，2022年下半年台灣人使用信用卡消費航空運輸業的單筆交易金額逐漸增加，其中在宣布國門重啟後平均單筆交易金額將近2萬元，且與2019年相比，平均每筆需多付出91.4%的金額，也讓以往來回不用萬元的日本機票價格成為傳說，如果民眾想要用疫情前的價格買到機票，恐怕還有一段時間要等。

至於哪些民眾是「日本控」？聯卡中心透過數據分析也發現，使用信用卡於日本商店購買商品以女性居多，消費筆數占比51.3%，且在39歲以下的族群消費占比超過65%以上，顯示此波赴日熱潮仍似年輕族群為主，而50歲以上持卡人並未呈現「瘋行日本」的現象。

然而，從2022年10月至12月各年收入持卡人以信用卡於日本商店面對面消費筆數占比來看，年收入未達50萬的持卡人消費筆數占整體消費筆數的52.4%，第二名為年收入50萬至75萬占比18.3%，兩者相加總超過7成，顯示收入高低不影響民眾出國意願。而在平均單筆金額的數據中，可觀察到單筆消費金額隨著年收入的增加而上升，其中以年收入175萬至200萬族群平均單筆消費1萬1239元最高。

此外，聯卡中心分析顯示，民眾出國去日本消費以百貨公司總消費金額占比24%最高，第2到5名依序為服飾業占15.5%、綜合零售業12.4%、住宿業12.2%及文教育樂用品業6.6%，顯示逛街買東西及飯店住宿是民眾去日本消費金額較多的場所，相對地民眾在餐飲業花費不多僅占6%，而在單筆破萬元的消費筆數呈現上，以百貨公司將近3萬筆最多，其次為住宿業1萬9千多筆。

由於2023年許多連假的到來，究竟這波由「日本控瘋行日本」的熱潮可持續多久呢？聯卡中心分析觀察，民眾在網路討論出國相關文章與回覆等非結構化資料，從資料顯示，約略估算，幾近仍有8成以上民眾在網路上表達想出國的意願，而在輿情分析中，表達尚不願出國的民眾有65%表示受疫情影響，認為出國染疫風險大，需要再觀望一陣子，其次是因為出國需求增加，導致機票及相關旅遊費用等提高因素，約有12.7%的民眾考量旅遊經費問題。

此外，願意出國旅遊民眾最想去的前3名目的地依序為日本、美國與泰國，除了美國外，其餘皆為亞洲國家，可見台灣民眾還是以亞洲作為主要旅遊目的地，其中討論度第一名的日本，其討論聲量是第二名美國的3倍多，足見台灣人對日本情有獨鍾。

進一步分析民眾出國旅遊選擇，可看到在網路上民眾討論度最高的出國天數以4-6天，占比52.2%最高，但因為民眾許久沒出國且機票等成本提升，選擇一次多出國幾天的民眾也占比不少，願意出國7天以上的民眾占比超過4成以上。而在旅遊方式選擇上，可觀察到2/3民眾選擇自由行，主要原因為民眾久沒出國，對於能夠重新出國相當重視，更願意安排自己喜歡的班機時間、住宿品質及景點行程；交通的部分，可看到74.4%民眾出國遊玩選擇搭乘大眾運輸。

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